Què és avui un biòleg?

Existeix un desconeixement important del que és i el que fa la biologia a la nostra societat. És una realitat que sorprèn molt sovint els companys que ens visiten, als quals costa de comprendre la manca de reconeixement social d´una de les disciplines científiques més àmplies i amb més incidència a la nostra vida quotidiana.

Les ciències de la vida són al darrere de gairebé totes les coses que ens preocupen. Els científics que estudien els efectes del canvi climàtic o que lluiten per la preservació de la biodiversitat són biòlegs. I actuen ben a prop de casa nostra, a llocs com el Parc dels Aiguamolls de l´Empordà, on fan una tasca important per aconseguir conjuminar el seu doble paper d´espai pel lleure i de reserva natural, la zona volcànica de la Garrotxa o a l´àrea protegida de les illes Medes.

Són els biòlegs de bota. Els més coneguts, aquells que trepitgen el terrenys amb l´afany de conèixer la biodiversitat del planeta en tota la seva extensió, i de retornar la vida a molts dels indrets on l´activitat humana l´ha posada ben a prop de la seva desaparició.

Els més visibles, però no els més nombrosos. De fet, el 35 % dels biòlegs catalans tenen professions vinculades en el sector de la salut i de la recerca sanitària. Una xifra que s´incrementa de forma considerable si afegim aquells que es dediquen a la biotecnologia o a la recerca no sanitària.

Són els biòlegs de bata, el que estan fent descobriments cabdals per allargar la nostra vida i millorar-ne les condicions. Persones capaces de fer coses tan prodigioses com tallar una cadena d´ADN i recomposar-la un cop eliminats components capaços de generar malformacions o disparar certs tipus de càncer o d´altres malalties.

Aquests dos extrems ens demostren com s´ha anat fent de complexa la carrera de biologia, amb sortides que, en un dels seus extrems, són encara molt properes al naturalismes del segle XIX, mentre que de l´altre, i cada com més acaben per ser una disciplina molt semblant a l´enginyeria. Això ens ve a dir que, molt probablement, no existeix el biòleg, si no que existeixen moltes classes de biòlegs que a poc a poc van assumint alguns papers radicalment nous, impredictibles una dècada enrere, com experimentar amb cultius cel·lulars.

La irrupció de noves realitats, com l´aplicació del Big Data en el camp de la salut, fa que apareguin noves funcions. De fet, avui en dia la biologia s´està convertint en un dels primers usuaris de la informàtica d´alt rendiment i en un dels principals generadors de grans volums de dades, la gestió de les quals és actualment un dels reptes de la computació científica. Dades que ens permeten comprendre millor els mecanismes que fan que es desenvolupi una determinada malaltia, o que permeten preveure quins efectes poden tenir certes medicacions en un individu concret. La biologia, com la vida, s´adapta a l´entorn i avui en dia ho fa amb l´aparició d´a­questa nova formada de biòlegs, que no són ni de bota no de bata, si no de pantalla i ordinador.