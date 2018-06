Un temor infundat

Corre la brama que ens calcem, que ara así que els hem tocat el voraviu a Mariano Rajoy i als seus. Que en perdre la Moncloa, els populars aniran a totes per recuperar-la i que no deixaran cap per tallar. Però en només dos dies, ja es percep que el temor és infundat i que el PP tindrà una altra feina que li ocuparà molt més temps. L´arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa provocarà el cessament de més de 400 alts càrrecs de l´Estat. A aquests se´ls sumarien un nombre indeterminat dels prop de 6.000 funcionaris eventuals i de carrera que ocupen llocs de confiança. No només el president i els ministres hauran de fer la maleta, després aniran directors generals, caps de gabinet, assessors, periodistes... Centenars de persones han perdut la seva feina d´un dia per l´altre. I se sumen als milers que ja van haver de desfilar després de les autonòmiques i municipals de 2015, quan els populars es van quedar gairebé sense tot el poder que havien aconseguit quatre anys abans. D´aquella hegemonia no queda res: ja només governa amb majoria absoluta a Galícia, i les principals capitals les ha perdut. L´hemorràgia dura ja diversos anys. Poden intentar centrar-se en el discurs victimista, però com ja passar amb Zapatero, és pa per avui i gana per demà. Els costarà molt tenir visibilitat. Res a témer.