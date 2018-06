S.O.S. cristians

M. Àngels Pagès Ventalló

Gràcies Pilar, per l´exposició que vas fer del teu llibre a la Casa de Cultura de Girona. Admiro la teva valentia per denunciar aquesta persecució dels cristians en el món d´avui i que sigui com molt bé dius tu –una realitat silenciada– quan realment s´està vulnerat el Dret a Creure a més de 215 milions de persones. És incomprensible que el món occidental pugui estar tan cec i no faci res per pal·liar aquest drama gravíssim del nostre temps.

Les teves dades són esfereïdores: el segle XX, l´etapa històrica amb més màrtirs cristians, perquè realment són màrtirs els caldeus assassinats pel Daeix per no voler convertir-se a l´Islam, o els coptes morts per les bombes a les catedrals d´Egipte, o els cristians tancats per tota la vida en camps de treballs forçats a Corea del Nord... Que Betlem, el bressol del cristianisme es quedi en pocs anys sense cristians, sembla que no pugui ser.

Gràcies per defensar des del teu punt de vista laic que el cristianisme té «un missatge d´amor molt potent». Molts estem d´acord que realment és així. Per això, tot i els diferents modes de persecució: l´assassinat, la repressió, el menyspreu...que ha sofert al llarg de més de 2.000 anys d´història, encara es manté ben viu i arreu es troben seguidors de Jesús.

No et cansis de denunciar tot el que va en contra dels Drets humans. Hem d´esperar que el teu llibre remogui consciències i inspiri compromisos. Gaudir de llibertat és propi de la dignitat humana. Tens tota la raó en dir que: El dret a la creença no es pot silenciar.



Resposta al Sr. Joan García

JOSEP MARIA BOSCH GIRONA

Acabo de llegir el seu escrit del passat dissabte 2 de juny en què, sota el títol «Espanya ha donat una lliçò a Catalunya», parla de la moció de censura del PSOE i, li he de dir que he quedat, en un primer moment, bloquejat intel·lectualment: vostè ens ve a dir que, amb motiu de la moció de censura, els espanyols han donat una lliçó als catalans. Jo, amb senzillesa, li he de dir que, o no s´ha après la lliçó o el professor l´hi va explicar malament. Fixi´s bé, Sr. García:

Qui va votar que no a la moció i, per tant, a perpetuar-se el Sr. Rajoy, amb la seva corruPPció, com bé diu vostè€ a la que jo afegiria moltes altres coses negatives: atacs a la convivència, xenofòbia, potineig sobre la Justícia, supèrbia, mala educació, etc. etc.? Doncs fixi-s´hi bé: PP i Ciutadans que, d´acord amb les darreres enquestes (no en les darreres eleccions), representen més de la meitat dels votants espanyols i, a més, «espanyolistes».

I, pel que fa als catalans... Qui va votar sí a la moció i, per tant, treure la corruPPció i tot allò altre negatiu? fixi-s´hi bé: ERC, PDeCAT, Podem i el PSC, que representen una majoria absoluta, molt folgada, entre els catalans.

Llavors, estarà d´acord amb mi, en qui és el que ha donat una lliçó i a qui l´ha donada. En té prou d´acabar el raonament i la resposta fluirà com un autèntic coulant.

En definitiva, Sr. García, es poden defensar les ideologies que es vulguin, però, malgrat tot, la realitat és molt tossuda (testarda, que diuen els italians); sobretot quan, com en aquest cas, la realitat se sustenta sobre dades matemàtiques i/o estadístiques.