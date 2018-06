Les dades dels fills

La denominada «internet de les joguines» consisteix a construir i utilitzar objectes connectats a la xarxa perquè els nens es diverteixin i alhora aprenguin beneficiant-se de les innovacions digitals. En principi, a la majoria dels pares, els convenç aquesta idea perquè entenen que els seus fills es poden introduir lúdicament en l´univers tecnològic sense dependre excessivament dels telèfons intel·ligents, les tauletes tàctils, els ordinadors, les consoles, els televisors, etc. No obstant això, també hi ha perills, per exemple, exposar els menors a una indústria que recopila dades seves sense el coneixement o el consentiment dels adults. O la necessitat d´actualitzar regularment l´equipament, cosa que representa una despesa constant per a les famílies. Els usuaris, tinguin l´edat que tinguin, acaben jugant amb aquestes eines d´unes maneres que potser no eren les que havien previst els fabricants. Per aquesta raó, els progenitors prefereixen que els seus fills no abandonin els jocs físics ja que, a parer seu, són òptims per a la seva salut, creativitat, imaginació i habilitats socials o emocionals. Mentrestant, si les autoritats no s´hi posen i articulen una legislació més completa i severa, les empreses continuaran intentant extreure al màxim profit de la informació que els proporcionen els nens.