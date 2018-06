Els ciutadans de Girona estan a punt de poder votar quin dels projectes dels pressupostos participats dels barris d'aquest any volen que s'executi al seu sector. Enguany la consulta es farà amb 90 projectes sorgits de les assemblees prèvies, dividits en una trentena de barris de la ciutat.

Des de fa anys, els pressupostos participats s'han convertit en la iniciativa estrella de la democràcia participativa. Però el cert és que es tracta d'un instrument encara poc conegut, i que, xifres en mà, mostra poca implicació veïnal, tant en les assemblees de barri com, sobretot, a l'hora de votar.

Entrar a la web municipal, consultar els projectes, registrar-se i votar és molt senzill. No obstant això, cal que l´administració municipal faci un esforç per fomentar molt més el coneixement d´aquests projectes i les votacions. En cas contrari, ens podem trobar que una vintena vots (els dels ciutadans mobilitzats) siguin suficients per aprovar un projecte en un carrer o plaça que, un cop executat, no agrada a la majoria dels veïns.

En uns temps en els que molts es queixen que els seus representants a l'administració viuen al marge de la realitat i prioritzen despeses que la ciutadania no demanda, ara tenen una oportunitat de decidir inversions de diversos milers d'euros al seu barri i proposades pels seus propis veïns.