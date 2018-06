Un grapat de vots

La mare dels ous és la resposta a la pregunta «qui es pot registrar?», que apareix en la pàgina d´«indicacions» del web decidim.salt.cat, eina virtual pensada per donar veu als veïns en qüestions, sobre el paper, transcenents: «Tothom que hi tingui interès». L´Ajuntament ja ha fet el primer experiment a través d´aquesta nova plataforma i ha proposat una «consulta per anomenar ´1 d´Octubre´ un espai públic de la vila». Clos el termini de votació, el titular és que «Salt decideix amb un 84% dels vots que la plaça de la Coma Cros» adopti el nom del dia del referèndum d´independència sense cap més efecte que una proclamació estranya de sobirania al Parlament de Catalunya, el 27 d´octubre de 2017. I quan és el 84% dels vots? Segons dades oficials s´han emès «gairebé 200 vots» on-line; d´aquests, un 90% són favorables a dedicar un indret a la data del referèndum (188); dels sufragis partidaris del canvi, el 84% estimen que el millor espai és la plaça de la Coma Cros. En resum: 156 vots –un amunt, un avall– són suficients per alterar el nomenclàtor del municipi («durant les pròximes setmanes es durà a terme el tràmit» administratiu que ho ha de fer possible, informa l´Ajuntament). «Hem iniciat un nou camí per prendre decisions escoltant què pensen els veïns i veïnes de la ciutat», afirma el regidor de Participació Ciutadana (oxímoron?), Ferran Burch. 156 tristos vots equivalen a l´1,91% dels sufragis emesos en les eleccions municipals de 2015 (8.156, segons la Generalitat), a l´1,04% del cens electoral d´aleshores (14.882 electors) i al 0,65% de la població major de 15 anys. La proposta de l´equip de govern és virtuosa, noble, però la participació en la primera consulta, paupèrrima. Les xifres, inclements, confirmen que el nom que tingui l´esplanada de davant de l´antiga fàbrica Coma Cros importa, en general, un rave, i planteja, com a mínim, un interrogant: l´opinió de l´1,91% és un mandat democràtic –el trending topic de la política catalana– de prou entitat com per esdevenir vinculant? Algú deu tenir la resposta.

Al cel·luloide, Clint Eastwood matava Per un grapat de dòlars (Sergio Leone, 1964); a Salt, un maniple de vots és suficient per canviar certes coses. Per sort, en el cas que ens ocupa, el canvi és intranscendent.