Sempre et trobarem a faltar

El dia 22 de maig, el meu amic, Pep Torrents, ens va deixar. Va ser una pèrdua irreparable i significativa per a mi, ja que li tenia una immensa estima i ens unia una sincera amistat, des que vàrem treballar junts d´educadors socials fa uns anys. Era un excel·lent company de professió, un excepcional amic i un gran pare. Va ser de les poques persones que em va obrir de seguida la porta de casa seva. Aprofito aquest diari per enviar un cop més les meves sinceres condolences a la seva dona i els seus fills. A mès d´educador i pedagog, en Pep tenia molt bons coneixement culinaris, informàtics i de ceràmica. Tal com va dir William Arthur Ward: «L´educador mediocre parla. El bon educador explica. L´educador superior demostra. El gran educador inspira». En Pep era una gran educador, capaç d´inspirar a companys/es, infants i joves, gràcies a la seva saviesa intuïtiva, la seva empatia i capacitat de crear vincle. Per altre costat, es va destacar per la seva lluita necessària durant molts anys per la dignitat de la nostra professió en el Col·legi d´Educadores i Educadors Socials (CEESC) i en altres organitzacions sindicals i reivindicatives.

Que en pau descansi, amic.



Política d´interessos

Màrius ViellA La Bisbal d´Empordà

El diner mou muntanyes i també governs; és l´encapçalament del meu últim pensament escrit en relació a l´aprovació dels pressupostos del 2018 del govern del PP encapçalat per Mariano Rajoy, que considero vàlid també per a la moció de censura fructuosa contra Rajoy. Ambdós esdeveniments rellevants en tots els termes de la política, el benestar en general i també per a Europa, han estat resolts per la mateixa clau , el PNB; obrint i tancant portes que, depenent de qui entra i qui en surt, puja o baixa la temperatura política en aquesta Espanya d´interessos diversos, societats a la defensiva i de capitalistes i franquistes a l´expectativa, mentre que els jubilats continuen amb la manifestació per exigir la pensió digna per als presents, futurs, nets i besnets.

En la moció de censura contra Rajoy, el PNB va fer valer la seva autoritat provocant inquietud en tots els sectors que volien un canvi de govern; tothom tenia clar que l´aprovació dels pressupostos va tenir un preu que per al País Basc és molt important, i respectar aquest suborn, per part del PSOE, va influir en la decisió d´obtenir suport a la moció de censura, però ara vindran les garrotades; l´independentisme que ha donat suport a Sánchez mitjançant pactes no renunciarà a la feina feta i al sacrifici de tanta gent, empresonats i exiliats, que són els primers que han de gaudir del canvi de govern perquè cap d´ells no han fet res per merèixer estar on estan.

Democràcia és parlar, escoltar, negociar, acordar i respectar els drets de tothom; els espanyols tenen drets, però els catalans també, tots els catalans; és d´esperar que l´alçada física de Sánchez faci honor a l´alçada intel·lectual com a President del govern, perquè té una tasca molt feixuga , amb el PP i Cs enganxats al clatell, Podem amb l´aspiradora recollint vots, i una majoria catalana que vol la independència, això serà difícil de cuinar perquè agradi a tothom... Al desori del PP, després de la caiguda de Rajoy, apareix l´omnipotent Aznar, amb el mateix perfil que quan es va fer la foto de les «Açores», que sembla haver oblidat quan diu que no depèn de ningú.



El govern de les Heidis i l´«abuelito»

Mateu Frigoler Teixidor Canet d´Adri

Oh! quina passada de Govern, quina selecció de Ministres amb majoria de roses florides i immaculades. I dic florides perquè moltes d´elles per la seva edat segur que, com deia el meu avi, encara floreixen. Només hi he trobat a faltar la Belén Esteban, quina llàstima. Totes elles acompanyades per l´«abuelito dime tú», un dels inventors de les portes giratòries amb l´afer d´Abengoa i molts altres casos de cor­rup­ció. Aquell que, segons diu en els seus mítings, vol desinfectar tots els catalanets independents. ¿Com ho farà per inmunitzar tanta gent? A l´any 1939 un seu admirat predecessor alemany de trista memòria també va voler desinfectar el seu país, segons deia ell, del bacil jueu. L´«abuelito» vol seguir el seu exemple amb la majoria de catalans, i jo com afectat li vull donar una solució menys corrosiva. Ara que té un company a qui li agrada passejar per l´espai, es des del cel on ha de baixar la nostra purificació. Una bandada de drons perfectament equipats amb pols desinfectant podrien sobrevolar tota mena de manifestacions independentistes, també festes castelleres, Patums, aplecs de sardanes, el camp del Barça, etc., etc. Una fumigada semblant a les que escampen sobre els patis dels col-legis perquè la mainada agafi polls. El Pedro amb aquests nomenaments ha volgut quedar bé davant dels seus opositors. El primer escollit, l´«abuelito», un català renegat que es passa el dia dient improperis contra els independents i, de regal per als bascos, un jutge més odiat que la Legión Cóndor! Molt bé, Pedro, aixó es ésser un bon estadista! Pobret Rajoy, com et trobarem a faltar!!!