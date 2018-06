El negoci dels menjadors

Recuperat el Govern, i suprimit el 155, que ha servit per a qualsevol justificació, ara toca governar. Vull dir, conjugar un verb oblidat a la Generalitat els últims temps. I governar significa que el nou conseller d´Ensenyament, Josep Bargalló, haurà d´explicar per què, segons sembla, s´està sostraient d´amagatotis la gestió dels menjadors escolars a 46 AMPAs de les comarques gironines. I saber per què s´anteposa el negoci particular al servei a les famílies.

Els menjadors escolars, la finalitat dels quals és prestar un servei als alumnes i les famílies, s´han convertit en un apetitós negoci. Tan apetitós que l´any 2013 el Consell Comarcal de la Selva va pactar el concurs amb l´empresa Eurest. Forma part del voluminós, i lentament instruït, cas Manga. El president del Consell, Robert Fauria, i el gerent, Joan Burjachs, es van reunir amb l´empresa que acabaria obtenint la concessió abans que s´aprovés el plec de clàusules. Una altra empresa del sector, Serhs, va acceptar presentar-se per fer de tapadora en un concurs que estava manipulat. Al marge de com acabi el procediment penal, les escoltes telefòniques del cas no ofereixen cap mena de dubte.

Vista aquesta corrupció de manual a costa de les famílies, i a banda de la instrucció judicial, el més natural hauria sigut que la conselleria d´Ensenyament obrís una investigació sobre les concessions dels menjadors escolars i reformulés el sistema. Doncs, no. Ha fet just el contrari: escudant-se en la llei de contractes, ha potenciat el paper de les empreses concessionàries i ha maquinat per suprimir aquelles gestions dels serveis que estan en mans de les Associacions de Pares. El resultat és que Ensenyament facilita el negoci a unes empreses molt properes al poder d´aquest país, en perjudici de les famílies, o sigui, els ciutadans, i els treballadors. Recentment, Treball ha sancionat, precisament, Eurest per sobrecàrrega laboral dels seus empleats. O sigui, explotació laboral amb una concessió pública.

Haurem d´estar amatents. De moment, ja ha quedat clar que la prioritat del nou govern continua essent la propaganda: 20 milions d´euros més per al pou sense fons de TV3. Seguim igual.