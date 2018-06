Un g7 per al plàstic

El 95% dels plàstics que s´aboquen al mar surten de deu rius del món. Concretament de la zona més poblada del planeta: l´Àsia. I són el Ganges, Indus, Yangzé, Riu Groc, Amur, Hai, Riu de les Perles, Mekong, Nil i Níger, aquests dos últims a l´Àfrica.

Aquesta va ser la conclusió d´un important estudi publicat a Science, que per primera vegada va calcular la quantitat de deixalles plàstiques que arriben al mar cada any des de terra i va identificar els països que més contaminen. La Xina es va situar el primer, seguit d´Indonèsia, Filipines, el Vietnam i Sri Lanka, tots ells països d´ingressos mitjans, que estan experimentant un ràpid desenvolupament.

I què fem? La Comissió Europea ha aprovat una sèrie de mesures per reduir els residus de plàstic que inclouen la prohibició dels bastonets, canyetes i coberts d´un sol ús. Aquesta nova directiva podria entrar en vigor en el termini d´un any.

Potser és imprescindible, però Europa representa una ínfima part dels residus que els ciutadans del món aboquem al mar. Potser en lloc d´un G7 sobre aranzels globals, hauríem de fer una gran cimera per buscar solucions mundials al plàstic. O potser aquests set grans aviat no tindran planeta per explotar.