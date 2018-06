Amic Fidel

Jordi Bohigas Maynegre aiguaviva

He llegit detingudament l´emotiva carta en la qual tu, tot adreçant-te al teu pare, parles de la «deriva» actual de la política catalana i de l´elecció com a president, per part de persones «assenyades», d´algú com Quim Torra.

Entenc que gent com tu, no nascuda a Catalunya, senti una identificació nacional o fins i tot patriòtica també amb altres ter­res d´Espanya, fins aquí és comprensible. L´interès del teu pare perquè aprenguessis el català, de ben petit, va ser molt lloable.

Precisament no és a aquesta mena d´immigrants dels anys seixanta, la teva família, gent culta, gent tolerant, gent treballadora i ambiciosa, a qui s´a­dre­ça l´article del president Torra a què tu fas referència. No és a­questa me­na de gent i, sinó, llegeix-te-la bé.

Entenc que el procés d´independència hagi violentat els sen­timents dels qui us podeu sen­tir tan espanyols com catalans. És molt comprensible. El que no és comprensible és que busquis «culpables» només en una banda i et quedis ofuscat per la manipulació mediàtica amb la qual es tracta el tema de Catalunya. L´independentisme ha estat alimentat des de dins pe­­rò, sobretot, des de fora de Ca­­ta­lunya. Tens prou perspec­ti­va política com per entendre-ho.

A partir d´aquí, Fidel, pots sentir-te ben tranquil de seguir treballant per expandir el nombre de republicans de Catalu­nya.



La immersió, model d'èxit

o de fracàs?

Francesc Gombau girona

Els estudiants castellanoparlants a Catalunya fracassen el triple que a Madrid. Els resultats de la prestigiosa avaluació internacional PIRLS haurien de fer reflexionar molt sobre el sistema educatiu català. Un 30% d´alumnes castellanoparlants a Catalunya han estat incapaços de superar el nivell baix de comprensió lectora, el triple que a la Comunitat de Madrid (9%) i gairebé el doble que la mitjana espanyola (16%). Les dades del PIRLS són coincidents amb les de PISA. Les dues avaluacions internacionals indiquen que en el sistema educatiu català s´està produint una elevada taxa de fracàs de l´a­lum­nat castellanoparlant, a­quells nens als quals se´ls nega poder estudiar, aprendre, tenir llibres de text o examinar-se en la llengua que més dominen. De debò el sistema educatiu de Catalunya és un «model d´èxit» com repeteix la propaganda nacionalista?



Opini, senyora alcaldessa

Marina Ramió Suñer Regidora de Boadella i Les Escaules

Opini, senyora alcaldessa, opini, senyora alcaldessa de la capital empordanesa, sap que vostè i jo ultimament no hem congeniat gaire, compartim par­tit pero les seves compa­nyies no m´inspiraven confiança i a vostè tampoc les meves, sovint ens saludem per obligació, però vostè ara se´n va a ocupar una secretaria general, i ens deixa un panorama gens alentador a la capital empordanesa, amb un Francesc Cruanyes que ja es veu alcalde i ho vol ser sense sometre´s a les urnes de les primàries del partit que ell representa, segons em comenten, Cruanyes va anar de dos perquè vostè li va posar, per tant ara vostè hauria de deixar clar que qui és que a vostè la succeirà... I en el meu punt de vista ho hauria de fer el senyor Jordi Masquef, ja que ell a vostè moltes vegades l´ha defensat quan era indefensable, hi ha posat la cara, crec que l´hi deu...

També sé que deu pensar que per què opino jo si visc a Boadella i jo li dic sí, visc a un altre poble, però faig vida a Figueres i és la ciutat que estimo, per tant el que li demano és senzill: opini si Cruanyes o Masquef. I no oblidi que amb Masquef hi té deutes pendents.