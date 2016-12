Esperanza Spalding | 09/04/11

Auditori de Girona | Girona

M. Cornellà | El Black Music Festival va arribar a la penúltima cita del seu calendari amb el concert a l'Auditori de Girona de la contrabaixista, cantant i compositora de jazz Esperanza Spalding; recentment premiada amb el Grammy a millor artista revelació.



I lo bo es va fer d'esperar. Spalding va començar l'actuació amb 50 minuts de retard per un problema amb el vol que l'havia de portar fins a Barcelona. Finalment va aterrar a Girona i el concert, l'inici del qual estava previst per les 21:00h, va començar tocades gairebé les 22:00h.



D'entre la foscor i per una porta lateral, Spalding va entrar a escena. Es va treure la jaqueta, es va descalçar i asseguda en una confortant butaca, es va servir i prendre una copa de vi. La jove de Portland es sentia com a casa. Acompanyada per un trio de corda (violí, violoncel i viola), un piano, una bateria i la una corista; la veu i el contrabaix d'Esperanza Spalding van oferir una meravella de concert que va deixar embadalit al públic assistent.



L'artista va repassar íntegrament el seu tercer disc «Chamber Music Society», una proposta arriscada de jazz d'avantguarda amb pinzellades de ritmes llatins. La veu dolça i sensual de la protagonista s'abraçaven amb l'execució virtuosa de les notes del seu contrabaix. La qualitat musical va ser la tònica de la nit i va quedar palesa en temes com «Winter Sun» o «Chacarera».



Spalding va esperar-se al bis per saludar i explicar els motius del seu retard a un públic que va passar de la impaciència a l'admiració per una artista a qui l'espera una carrera plena d'èxits.