Morcheeba | 02/04/11

Sala La Mirona | Salt

M. Cornellà | Els britànics Morcheeba van actuar aquest dissabte a La Mirona amb les entrades gairebé exhaurides. Eren el gran nom del cartell de la desena edició del Black Music Festival i no van decepcionar al públic que omplia la sala de Salt. La formació, liderada per Skye Edwards, va fer un repàs dels temes del seu nou disc «Blood like Lemonade» i també va rememorar els grans èxits que els han portat a fer-se un nom dins del gènere del trip-hop.