La desena edició del Black Music Festival ha arribat a la seva fi. I ho ha fet després de portar a terres gironines un cartell de més de 30 artistes que aposten per la música negra en tots els seus estils. Després de gairebé 2 mesos de concerts, la valoració del festival és molt positiva. La programació d'aquesta edició ha fet possible combinar a artistes locals, nacionals i internacionals en un mateix cartell, fet que ha seduït als més de 10.000 espectadors que han passat pels diferents escenaris del Black Music Festival. Els grans noms com Morcheeba, Eli «Paperboy» Reed, The Wailers, SFDK, James Hunter o Esperanza Spalding; han situat el festival com un referent estatal en el seu estil. Però tampoc cal oblidar les nits d'èxit d'altres artistes com Radical Animal Beat, Gramophone AllStars, Cardova, Toni Beiro, Triphasic o La Vella Dixieland, entre molts d'altres.

Des de «DiarideGirona.cat», hem volgut recordar aquestes nits memorables amb un recull de cròniques, fotografies i vídeos d'alguns dels concerts d'aquesta desena edició. També volem felicitar a l'organització del Black Music Festival per l'esforç realitzat i per apostar per un festival d'aquestes característiques en terres gironines. Ara tan sols queda esperar a la primavera següent i pensar amb que ens sorprendrà el Black Music Festival 2012.