The Wailers | 12/03/11

Sala La Mirona | Salt

M. Cornellà | Aquest cap de setmana s'ha inaugurat la desena edició del Black Music Festival, el festival català dedicat a la música negra que es celebra del 11 de març i fins el 15 d´abril entre Salt, Girona i altres punts de les comarques gironines.

Si el divendres a la nit la banda Black Music Experience i Damià Olivella eren els encarregats de donar el tret de sortida del festival, el dissabte arribava el primer cap de cartell internacional dels que té previst l´organització. La banda jamaicana The Wailers va fer moure durant gairebé dues hores i a ritme del reggae més clàssic, el públic que omplia la Sala La Mirona de Salt. Fundada l´any 1963 pel difunt Bob Marley, la banda -encara amb alguns dels seus components fundadors en actiu com el baixista Aston «Family Man» Barret- pot presumir d´haver estat la causant de donar a conèixer el gènere reggae a nivell internacional. «Fire In Me» o «A Step For Mankind» varen ser alguns dels temes que varen sonar durant la vetllada, però els moments més àlgids de la nit varen coincidir amb les cançons que precisament han fet dels The Wailers junt amb Bob Marley, els referents del reggae arreu del món. L´animada «Could You Be Loved», l´universal «Redemption Song», la dolça «Stir It Up» o la memorable «Is This Love»; varen ser les cançons més mogudes i corejades pel nombrós públic. Amb La Mirona entregada als ritmes afroamericans, The Wailers varen acomiadar-se amb la reinvindicativa «Exodus», posant punt i final a una nit que va certificar el per què després de quatre dècades són un referent dins del gènere.