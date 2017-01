L'Ajuntament de Figueres ha aclarit a través del seu perfil de Facebook que no hi haurà pirotècnia per anunciar l'inici de la Cavalcada de Reis sinó que es llençarà hi haurà un únic coet. El consistori havia anunciat com una de les novetats d'enguany que es llençarien "petards simultanis" a diversos punts de la ciutat per donar a conèixer tothom que la cavalcada arrencava. L'endemà d'aquest anunci, l'Associació GiroGats ha iniciat una recollida de signatures a través de la plataforma virtual change.org perquè considera que els petards suposen un "enorme trasbals" tant pels animals –que poden entrar en pànic, alerten- com també per a les persones, tenint en compte que a la cavalcada hi ha molts nens. Des de l'ajuntament ara varien el posicionament i asseguren que només hi haurà un únic coet que es llençarà des d'una terrassa situada a un punt intermedi del recorregut.

L'Ajuntament de Figueres ha volgut aclarir quin paper jugarà la pirotècnia en la cavalcada d'enguany. Malgrat que en un comunicat emès pel consistori el dilluns anunciava com a principal novetat el "llançament de petards simultanis" des de diversos punts de la ciutat per donar a conèixer el recorregut, ara aclareixen que només hi haurà un únic coet, com si tractés d'un "xupinasso".

Des del consistori defensen que cada any hi ha queixes de ciutadans que porten estona esperant i que no saben si la cavalcada ha arrencat. Amb el llançament d'aquest coet, es pretén donar a conèixer als ciutadans l'inici del recorregut. Per això, el coet es llençarà des d'una terrassa situada a un lloc intermedi.

Aquest aclariment arriba després que l'Associació GiroGats hagi iniciat una recollida de signatures a través d'Internet per demanar a l'ajuntament que reconsideri la seva posició. Alerten que els petards poden generar un "enorme trasbals" tant a animals i persones i que es podria produir algun incident a causa de l'ús de pirotècnia.