Cartellera: 'Contratiempo' d'Oriol Paulo s'estrena als cinemes

L'últim llargmetratge d'Oriol Paulo, 'Contratiempo', arriba aquesta setmana als cinemes. La cinta narra com l'exitós empresari Adrián Doria (Mario Casas), acusat d'un assassinat del qual es declara innocent, contracta els serveis de Virgina Goodman (Ana Wagener), la millor preparadora de testimonis del país perquè l'hi eviti l'ingrés a la presó. La setmana també porta a la gran pantalla l'última pel·lícula de Martin Scorsese, 'Silencio', que narra la història de dos sacerdots jesuïtes perseguits violentament pel Japó mentre viatgen per difondre el cristianisme. L'aplaudida cinta coreana 'Train to Busan', 'Solo el fin del mundo', la nova pel·lícula del cineasta Xavier Dolan amb Gaspard Ulliel, Marion Cotillard i Vincent Cassel en el repartiment, i la proposta espiritual 'Mimosas' del cineasta gallec Oliver Laxe, format a Barcelona, completen la cartellera.

'Contratiempo'

Acusat d'un assassinat del qual es declara innocent, l'exitós empresari Adrián Doria (Mario Casas) contracta els serveis de Virgina Goodman (Ana Wagener), la millor preparadora de testimonis del país. En el transcurs d'una nit, tots dos treballaran per trobar un dubte raonable que l'alliberi de la presó. L'aparició d'un nou testimoni de càrrec amenaça destruir l'estratègia de la defensa, obligant-los a ordenar contrarellotge les peces un puzle que no encaixa. Bárbara Lennie, José Coronado, Paco Tous i Francesc Orella completen el repartiment.



'Silencio'

'Silencio' és l'adaptació al cinema de la novel·la homònima de Shusaku End, dirigida per Martin Scorsese. La cinta, un projecte que el director tenia al cap des de feia dècades, narra el periple de dos sacerdots jesuïtes perseguits violentament pel Japó feudal després de la rebel·lió de Shimibara de 1630. Busquen un missioner en missió evangelitzadora a Nagasaki que, després de ser perseguit i torturat, ha renunciat a la seva fe. Liam Neeson, Adam Driver i Andrew Garfield lideren un repartiment en el qual també s'hi inclouen Ciarán Hinds i Tadanobu Asano.



'Solo el fin del mundo'

La cinta canadenca dirigida per Xavier Dolan narra com un escriptor (Gaspard Ulliel) torna al seu poble natal després de dotze anys per comunicar a la seva família que pateix una malaltia terminal. El tretrobament, lluny de propiciar la comunió familiar, reobre velles ferides i provoca un explosiu còctel d'enfrontaments. Es tracta de l'adaptació cinematogràfica de l'obre de teatre homònima de Jean-Luc Largarce.



'Train to Busan'

Aquesta cinta coreana dirigda per Yeon Sang-ho ('The fake) es va presentar a la secció oficial del Festival de Cannes. Un brot viral misteriós posa Corea en un estat d'emergència. Sok-woo i la seva filla Soo-ahn pugen al KTX, un tren ràpid que uneix els 442 quilòmetres que separen Seül de Busan. Just quan estan a punt de sortir, una zombies envaeixen l'estació i un d'ells puja al tren i els passatgers hauran de lluitar per sobreviure.



'Desierto'

Jonás Cuarón dirigeix la pel·lícula 'Desierto'. Moisés (Gael García Bernal), juntament amb altres immigrants, pretén creuar la frontera entre Mèxic i els Estats Units. El vehicle en el qual viatgen s'espatlla i el seu guia es veu obligat a portar-los a peu per una ruta altament perillosa. Durant el trajecte, els descobreix Sam (Jeffrey Dean Morgan), un vigilant que gaudeix eliminant els immigrants sense papers amb els quals es creua. El periple es converteix en un malson en què hauran de lluitar per sobreviure.



'Mimosas'

El cineasta de culte gallec Oliver Laxe, nascut a París i format a Barcelona, torna a la cartellera amb una odissea espiritual. Sis anys després de 'Todos vós sodes capitáns' (2010), una cinta a cavall entre la ficció i el documental, presenta 'Mimosas', que va obtenir el Gran Premi de la Setmana de la Crítica de Cannes. La cinta arrenca quan una caravana transporta a través de l'Atlas marroquí el cadàver d'un mestre sufí del qual s'han de fer càrrec un trio liderat per Ahmed (Ahmed Hammoud). La qüestió es trobarà en si sabran trobar el camí per arribar fins a Sijilmasa.



'Monster Trucks'

Combinant els efectes visuals avantguardistes i les imatges generades per ordinador, 'Monster Trucks' és la proposta d'animació, aventura i curses de cotxes de la setmana. Tripp (Lucas Till) és un estudiant de l'últim curs d'institut que construeix un camió a partir de peces d'altres cotxes vells. Un accident en una jaciment de petroli proper en el qual s'estaven fent perforacions per trobar petroli provoca l'aparició d'una estranya criatura subterrània amb una habilitat innata per la velocitat. És llavors quan Tripp descobreix que pot haver trobat la clau per escapar-se del seu poble.



'De-Mentes criminales'

David Ghantt (Zach Galifianakis) és un home que viu atrapat en una vida monòtona. Cada dia condueix un vehicle blindat, transportant milions de dòlars d'altres persones. L'única que el manté il·lusionat és el seu amor platònic Kelly Campbell (Kristen Wiig), la seva companya de feina. Amb un grup de delinqüents liderats per Steve Chambers (Owen Wilson), David aconsegueix fer-se seus 17 milions de dòlars en efectiu. Els seus companys, però, gasten els diners en extravagants i ridículs luxes, deixant enrere tot tipus de proves. Enmig d'una fuga per esquivar les autoritats i d'un hilarant sicari, Mike McKinney (Jason Sudeikis), haurà de trobar la manera per salvar la vida.