El Girona visita els nens a l'hospital Josep Trueta

Una delegació del Girona formada pel president Delfí Geli; el conseller Albert Mateos; l'entrenador Pablo Machín i els jugadors Pere Pons, René Román i Jonás Ramalho ha visitat aquest migdia i ha portat regals a la mainada ingressada a Pediatria de l'hospital Josep Trueta. El grup blanc-i-vermell acompanyat per integrants de l'equip mèdic i d'infermeria de l'hospital gironí, han recorregut les habitacions de la planta infantil repartint regals, abans de l'arribada dels Reis, als infants.

En l'aspecte esportiu el Girona s'ha entrenat aquesta tarda a l'estadi per seguir preparant el partit de diumenge contra el Saragossa. Demà l'equip s'exercitarà a Montilivi a partir de les 11.00 en una sessió de portes obertes on el club espera una notable assistència de nens. Al final de la sessió els jugadors firmaran autògrafs i repartiran regals als aficionats.