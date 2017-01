Cristiano Ronaldo guanya el premi The Best 2016 de la FIFA

Cristiano Ronaldo, davanter del Reial Madrid, ha estat guardonat aquest dilluns amb el Premi 'The Best' com a millor jugador del món el 2016, guardó que afegeix a la Pilota d'Or que li va lliurar al desembre la publicació 'France Football'.

En una gala que ha tingut ha tingut lloc en els Estudis TPC (Technology and Production Center) de Zuric, Cristiano Ronaldo, que posseeix quatre Pilotes d'Or, ha aconseguit un nou reconeixement pel qual ell mateix ha considerat el millor any de la seva carrera.

El jugador de Madeira va coronar 2016 amb la consecució amb el Reial Madrid de la Lliga de Campions, la Supercopa d'Europa -no va jugar a Trondheim davant el Sevilla per lesió- i el Mundial de Clubs i a més va capitanejar a la selecció de Portugal que va aconseguir per primera vegada en la seva història l'Eurocopa a França 2016, encara que en la final a penes va poder estar en el terreny de joc per lesió.

Cristiano Ronaldo, que ha rebut el premi de mans del president de la FIFA, el suís Gianni Infantino, no ha dubtat a afirmar que 2016 ha estat un any "increïble", que no oblidarà mai.

"És increïble. Aquest premi és la primera vegada que el rebo ... què puc dir? Desitjo donar les gràcies en primer lloc als meus companys d'equip, del Reial Madrid, l'entrenador també, i a tot els de la selecció (portuguesa ). Gràcies. I a la meva família ", ha dit Ronaldo, després de recollir el guardó.

El davanter portuguès, així mateix, ha apuntat : "2016 ha estat el millor any en la meva carrera, sens dubte cap. Ha estat un any magnífic a nivell personal i esportiu, he aconseguit tot el que es podia aconseguir. Mai oblidaré 2016".

Ronaldo, que també ha donat les gràcies a tots els que l'han votat per aquest guardó,s'ha acomiadat assenyalant: "No tinc més a dir. Crec que el premi parla per si mateix. Estic molt feliç. Gràcies a tots".

Ranieri, millor entrenador

Per la seva banda, el tècnic italià Claudio Ranieri (Leicester) ha obtingut aquest dilluns el premi The Best al Millor Entrenador del Món.

Al guardó, que ha estat anunciat i lliurat per l'astre argentí Diego Armando Maradona, també optaven els tècnics francès Zinedine Zidane (Reial Madrid) i el seleccionador portuguès Fernando Santos.

Ranieri (Roma, 20 d'octubre de 1951), un veterà de les banquetes en diverses lligues, va guiar al modest Leicester al primer títol de la Premier League per davant dels grans del futbol anglès.

L'entrenador italià tampoc havia guanyat cap lliga de primera divisió en els seus prop de 30 anys de carrera a les banquetes.

onze ideal

D'altra banda cinc jugadors del Reial Madrid i quatre del Barcelona, ??al costat del brasilers Dani Alves (Juventus Torí) i l'alemany Manuel Neuer (Bayern Munic), figuren en l'Onze Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicat de Futbolistes Professionals), segons s'ha anunciat aquest dilluns a la gala "The Best".

Els cinc jugadors madridistes són els defenses Sergio Ramos i el brasiler Marcelo, els migcampistes croat Luka Modric i alemany Toni Kroos, i el davanter portuguès Cristiano Ronaldo.

Els integrants de Barcelona seleccionats per l'Onze Ideal són el defensa Gerard Piqué, el migcampista Andrés Iniesta, i els davanters uruguaià Luis Suárez i argentí Leo Messi.

Completen la llista d'elegits, i únics que no estan actualment en el campionat nacional de lliga espanyol, el porter Neur i el defensa Alves, que va militar al Barcelona fins al juny de 2016, quan va fitxar pel Juventus Torí.

L'onze ideal 2016 està format per: Neuer; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Iniesta, Kroos; Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo.

En relació a l'Onze Ideal de 2015, repeteixen Neur, Alves, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Iniesta, Messi i Cristiano Ronaldo.