La paraula «vegà-ana», escollida neologisme del 2016

L´Observatori de Neologia del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra i de l´Institut d´Estudis Catalans han llançat per tercer any consecutiu una crida per escollir el neologisme de l´any passat, que ha estat per a la paraula ´vegà-ana´. Amb el 21,6% dels vots, s´ha imposat clarament a altres paraules com maridatge (12,4%), micropoble (8,9%), ciutat refugi (8%), invisibilitzar (7,8%), gihadista (7,7%), precaritzar (7,5%), antropocè (7,1%), nomofòbia (6,3%), futtoc (5,2 %), superlluna (5,2%) i transmèdia (2,3%). En l´elecció del neologisme del 2016, hi ha participat 1.700 persones i els seus organitzadors destaquen que aquesta iniciativa "ja està consolidada en la societat catalana".

Entre els participants, se celebrarà un sorteig, i la persona premiada rebrà un volum de l´obra La Gramàtica de la llengua catalana i un lot de llibres cedit per les editorials Comanegra, Adis, Gregal i Barcanova, a qui els organitzadors agraeixen la seva col·laboració en el premi.