Vine a la preestrena de Ballerina en català a l'Albèniz Plaça per només 0'99 euros

Sinopsi

Felicia és una nena que, després de perdre als seus pares, viu en un orfenat en el seu Bretanya natal. La seva passió és la dansa i somia amb convertir-se en una ballarina professional. Per aconseguir-ho s'escapa amb l'ajuda del seu amic Víctor i viatja fins al París del 1879. Allà es farà passar per una altra persona per aconseguir entrar com a alumna de la Grand Opera House i així lluitar per tenir la vida que desitja.

Eric Summer (la sèrie Interventions) i Éric Warin (presentador de Benvinguts a Belleville) dirigeixen aquesta pel·lícula d'animació que han escrit Carol Noble (la sèrie Baby Jake) i Laurent Zeitoun (Vull anar a la Lluna). En la seva versió original compta amb les veus de Elle Fanning (Trumbo: La llista negra de Hollywood), Dane DeHaan (Valerian i la ciutat dels mil planetes) i Maddie Ziegler (The Book of Henry). Per la seva banda, la producció va a càrrec de Nicolas Duval, Yann Zenou i Laurent Zeitoun, de Quad Films (Intocable).

El cupó inclou:

- 1 entrada per a la preestrena de la película Ballarina en el cinema Albèniz Plaça el proper 22 de gener a les 12:00 h.

Quants cupons puc comprar?

Per a ús propi: Fins a 4 cupons

Per regalar: Fins a 4 cupons

Cada cupó és per a 1 persona

Què he de fer per gaudir del meu cupó?

Només cal que imprimeixis el cupó i el presentis a la guixeta dels Cinemes Albèniz Plaça el dia de la preestrena

Fins quan puc usar-lo?

Tens fins al 22/1/17 per gaudir del teu cupó