El que el novembre passat era una idea, ara es fa realitat. Diversos restaurants han impulsat "la primera associació d'afectats de Pesadilla en la cocina", que prendrà forma dijous que ve, en un dinar organitzat a Madrid per intercanviar impressions i anar més enllà. En total són "entre 22 i 23 empresaris". "Mai farem una denúncia individual, però tenim dret a associar-nos i formular-la de forma conjunta, perquè al menjar aniran advocats", explica Manoli, la "vident" del restaurant Irlanda del Ferrol.

Cal recordar que el projecte d'associació es va gestar precisament a Zamora, arran del polèmic programa #PesadillaZamora, en què la propietària del Cafè Zamora, Sole Álvarez, va deixar que el xef Chicote abandonés el rodatge sense realitzar l'acostumada reobertura. Ara, Sole i Manoli són dues de les impulsores d'aquesta trobada a la capital del país que promet "donar molt que parlar", han anunciat.

L'objectiu de la trobada consisteix a "reunir totes aquelles persones que hagin passat pel mateix que nosaltres: per què uns negocis funcionaven i altres no, per què a uns se'ls muntava un local impressionant i a altres no ens tocava la cuina, promeses incomplertes, vexacions ... ", explica Manoli, qui s'ha recorregut mitja Espanya" pagant-m'ho de la meva butxaca ". En definitiva, el que persegueixen els descontents del programa d'Alberto Chicote -22 locals són gairebé un terç de tots els que han participat en Pesadilla en la Cocina -és denunciar "l'estafa" que suposa l'espai televisiu de La Sexta.

Que els crítics de Pesadilla hagin triat dijous que ve per celebrar la reunió no és casualitat. "És el dia d'emissió de Pesadilla en la Cocina", argumenten. A Madrid, "ens coneixerem tots", perquè fins al moment només existia en un grup de WhatsApp creat fa un parell de mesos.

No és la primera queixa sobre el programa d'Alberto Chicote. "Al final, al programa només es pot lluir Chicote, no se'ns ensenya res de cuina i firmes un contracte que si incompleixes t'obliga a pagar una indemnització que t'arruïnaria tota la vida", explica Manoli, del restaurant Irlanda. Fins a la data, són diversos els locals crítics amb el resultat de l'espai televisiu. I alguns d'ells, com La Mansión de Navalcarnero van arribar a denunciar la cadena. El Castro de Lugo, La Reina del Arenal (Bilbao) o La Concha (Rocío) són alguns dels restaurants que no van amagar les seves crítiques. Entre tots decidiran què fer i si opten finalment per una demanda judicial conjunta a Pesadilla en la Cocina. Fins al moment, no ha transcendit qui són aquests 22 empresaris - "darrere de nosaltres hi ha molta més gent, perquè també hi ha els empleats", afirmen ni tampoc qui cuinarà dijous que ve a Madrid.