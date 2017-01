Mor l'exjugador banyolí del Girona Lluís Costa «Lis»

Mort dimecres als 88 anys, el banyolí Lluís Costa Liu Lis va formar part del Girona que va aconseguir la històrica victòria contra l'Sporting de Gijón, llavors líder de Segona Divisió, la temporada 1950-51 al costat d'altres noms clàssics de l'època com Tremoleda, Curbet, Fàbregas, Fontanet, Xirau o Armengol. Costa va jugar tres temporades al Girona, una a Segona i dues a Tercera, després de refusar una oferta del València que el volia incorporar després de fer-li una prova quan encara estava jugant al Banyoles.

«Hi havia el tema del servei militar i m'hauria d'haver fet voluntari i quedar-me tres anys allà. No ho vaig veure clar i llavors, quan el Girona va veure que el València em volia, em van venir a fitxar per jugar a Segona Divisió», va explicar Lluís Costa en una entrevista al Diari de Girona el gener del 2010. Costa recordava bé l'ambient dels partits a Vista Alegre, «a vegades hi havia 10.000 persones a l'estadi amb gent de tota la província», i també l'experiència de defensar Kubala en un partit amistós contra el Barça a Les Corts: «Va ser poc després de guanyar l'Sporting, el Barça havia fitxat Kubala però no podia jugar per papers i va organitzar un amistós. El nostre entrenador, Sastre, que havia jugat al Barça em va dir que m'hi enganxés i no li deixés tocar pilota i així ho vaig fer». A més de Girona i Ba­nyoles, en dues etapes, Costa també va jugar un any al Palamós.