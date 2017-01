Els millors plats per combatre el fred durant l'hivern

Amb l'arribada dels mesos més freds de l'any i els propòsits d'alimentació equilibrada de l'any nou, és un bon moment per omplir la nevera d'aliments que ens ajuden a combatre el mal temps i elaborar fàcils receptes amb ells.

Descobreix quins han de ser els aliments que no han de faltar a la teva cuina per elaborar els menús durant aquesta estació:

-Peixos per la teva dieta:

Després dels excessos nadalencs, el nostre cos ens demana una dieta lleugera i digestiva que troba el seu millor aliat en el peix. Els llobarros, el llenguado i el besuc estan ara en el seu millor moment, aprofita la baixada dels preus de després de Nadal per consumir-los.

-Plats de verdures:

Aquesta és l'època de la col arrissada, el bròquil, l'api i la pastanaga. La millor opció és fer-los en cremes i sopes per combatre el fred.

Carns de temporada:

La guatlla, el conill de muntanya i la carn d'au com el gall dindi o l'ànec, són les carns de temporada. Aprofita per beneficiar-te d'aquesta font de proteïnes, ferro, vitamina B i zinc, tan necessàries en els dies de fred. Pots cuinar-los o fer-los guisats o al forn.

-Receptes amb fruites:

Les fruites cítriques són perfectes per prevenir els refredats. Anima't a incorporar la taronja, el kiwi o el pomelo a les teves receptes i no limitar-los només com a postres. Pots elaborar salses amb closca de cítrics per afegir un toc diferent a plats de carn i peix o incloure'ls en les teves amanides temperades.