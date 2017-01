Vall-llobrega vol que Palamós anul·li el permís del circuit

L'alcalde de Vall-llobrega, Rufino Guirado, vol que l'Ajuntament de Palamós revoqui la llicència d'activitat que va permetre l'obertura d'un circuit de motocròs als límits entre els dos termes municipals, i a 200 metres d'una zona urbana de Vall-llobrega. Guirado ho plantejarà als responsables municipals de Palamós, de manera que si arriben a un acord amb aquest punt, retirarà el recurs contenciós administratiu que l'Ajuntament de Vall-llobrega va interposar contra el projecte.

Guirado ha exposat que la intenció que l'Ajuntament veí anul·li la llicència és que l'activitat no es pugui reprendre. I és que després de les queixes que va motivar la posada en marxa d'aquesta activitat –que també comptava amb paintball, una activitat que no generava cap discussió– per part de l'Ajuntament de Vall-llobrega, el circuit va deixar de funcionar el setembre de 2015, segons informava ahir Ràdio Palamós, a l'espera de la resolució del litigi –segons l'emissora, l'activitat va arrencar l'estiu de 2014–, i des d'aleshores no hi ha hagut més curses, ha explicat Guirado. De fet, ha afegit el batlle, fa un parell de mesos que el circuit ha deixat d'existir ja que el terreny que ocupava ha estat aplanat i el contenidor que s'utilitzava com a seu ha estat retirat.

Rufino Guirado, però, no es fia que l'activitat pugui reprendre's aprofitant que hi ha l'autorització administrativa, de manera que reclama la seva revocació. La petició que traslladarà a l'Ajuntament de Palamós afegeix que no es concedeixi cap més permís per obrir una activitat com la del motocròs en aquest espai per les molèsties que ocasiona, als veïns de Vall-llobrega.

L'activitat s'estenia sobre una superfície de 25.000 metres quadrats, al paratge de Fontoriola i el circuit de motocròs tenia una longitud d'uns 900 metres. Vall-llobrega va recórrer contra el projecte perquè entén que hi mancaven informes i que, per exemple, es trobava en una zona inundable. La tramitació urbanística de l'activitat es va allargar durant tres anys i mig i, en el moment de la seva obertura, el promotor va declarar a Ràdio Palamós que confiava a millorar la relació amb Vall-llobrega.