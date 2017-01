Santi Vidal assegura que el Govern ha obtingut "il·legalment" dades fiscals

El senador d'ERC i jutge suspès, Santi Vidal, ha estat oferint un seguit de xerrades organitzades per diverses seccions locals i comarcals del partit republicà. En aquestes conferències, Vidal assegura que el Govern ha obtingut de forma "il·legal" totes les dades fiscals dels catalans, i que aquestes podrien fer-se servir "per al cens electoral i per a tantes altres coses". A aquestes paraules, desvetllades per El País i recollides en diversos vídeos penjats a la xarxa, se sumen les que també afirma que "ja s'està formant" una unitat dels Mossos "especialitzada en investigació i contraespionatge", que hi ha pactats fons d'inversió internacionals per valor de 200.000 milions d'euros per si l'Estat espanyol deixa d'aportar recursos a Catalunya fruit del procés, que existeixen 400 milions d'euros camuflats als pressupostos per crear estructures d'estat, o que el Govern "ja sap" quins jutges continuaran treballant a la Catalunya independent i quins no. Les paraules de Vidal han provocat que el grup de CSQP demani la compareixença del vicepresident, Oriol Junqueras, al Parlament per donar explicacions.

Les diverses declaracions que reuneix El País provenen de les diferents xerrades que ha estat fent Santi Vidal des del passat novembre. Als diferents textos i vídeos es pot escoltar el senador assegurant que ara mateix el Govern "té totes les dades fiscals" dels catalans, i admet que no s'ha aconseguit de la manera més neta possible. "És legal? No, perquè està protegit per la llei de dades, però 'tontos' no som, ja sabem que no ens les facilitaran de forma voluntària", assegura, tot avisant que aquestes dades que ha obtingut l'Executiu "serveix pel cens electoral i per tantes altres coses". Vidal reconeix que aquest mètode per aconseguir les dades no s'hauria fet servir "si hi hagués una negociació democràtica, tranquil·la i respectuosa". "Però

com ens temem que no passarà, estem fent els tràmits per tenir-ho. Esteu tots fitxats", sentencia a una de les xerrades.

Entrant en matèria tributària també, a una altra de les conferències assegura que "a meitat del 2017" els ciutadans rebran a casa una carta de la Generalitat "sobretot destinada a tots els empresaris però a també les persones individuals, que dirà el següent: 'Atès que en data tal està previst que el ple del Parlament de Catalunya aprovi la llei d'Hisenda pròpia, i en aquesta llei es preveu que una vegada s'hagi proclamat el nou Estat, el Ministeri d'Hisenda de Catalunya recaptarà tots els impostos, li fem saber que vostè no haurà d'escollir si vol pagar a la Hisenda espanyola o a la Hisenda catalana'". La carta, segons Vidal, deslliurarà els catalans d'haver d'escollir. "Aquesta carta portarà un afegit al final que dirà, més o menys: 'Si rep vostè una carta de l'Agència Espanyola de Tributs, dient-li li ha vençut l'impost i que no l'ha pagat, ens la porta i nosaltres ens encarregarem de si s'ha de pagar o no'", afegeix.

Vidal prové del món judicial i, com a tal, se'l veu còmode parlant dels plans del Govern en aquest àmbit. Així, el senador assegura que "dels 801 jutges espanyols a Catalunya", la Generalitat "sap perfectament quins comparteixen els somnis i ideals" dels independentistes. "Sabem perfectament quins es quedaran i quins se n'aniran. Tenim perfectament dissenyada l'estructura judicial de la República. Per a l'endemà ja sabem amb quins jutges podem comptar", explica, tot afegint que "un treball de camp" del Govern identifica "exactament amb noms i cognoms quins dels 801 jutges es quedaran, quins marxaran, i quina serà la persona, en el cas que aquell jutge marxi divendres a Espanya, quina persona obrirà dilluns el jutjat". Així, afirma que "els jutges espanyols que es volen quedar a Catalunya són aproximadament uns 300 i escaig", i comenta que a aquests "se'ls donarà un termini de tres mesos perquè prenguin la decisió de quedar-se o marxar" i, a més d'acreditar el nivell de català, "hauran de tenir un informe favorable d'una comissió d'avaluació mixta entre els màxims representants del poder judicial català i un equivalent del consell consultiu".

El senador afirma també que ell, personalment, junt al conseller de Justícia, Carles Mundó, s'han encarregat "de tenir preparat per al mes de juny del 2017 el nou sistema judicial". "Tindrem gairebé el doble de jutges i fiscals dels que tenim ara", afirma.

Els Mossos d'Esquadra són una altra de les qüestions que tracta Vidal a les xerrades. A més d'avisar que s'està treballant per "detectar" agents del CNI espanyol, explica que "la part dels diners que ens s'estalviaran per no tenir exèrcit, 27.000 milions d'euros, aniran destinats a unes unitats especials dels Mossos d'Esquadres especialitzades en matèria antiterrorista, i a una unitat especialitzada en investigació i contraespionatge". "Us puc avançar que aquesta unitat ja s'està formant en aquests moments, al cos dels Mossos d'Esquadra, gràcies a l'assessorament i ajuda tècnica d'un Estat que no és europeu; que cadascú faci volar la imaginació i es pot imaginar qui serà", detalla.

A les xerrades també explica que el referèndum i el seu resultat serà assumit per PP i PSOE, i que a ell ja li han assegurat que serà així. "Un dia, als passadissos del Senat, hi havia Javier Arenas, José Montilla, Joan Lerma. Passo jo pel costat i em diuen: 'Oye Vidal, ¿tú hablas mucho con el Puigdemont i el Junqueras, verdad? Quisiéramos que de parte del PP y del PSOE les transmitieras lo siguiente: Estamos viendo que esto de Catalunya no hay quien lo pare. Al final nos vamos a hacer daño. Y como se trata de evitarlo, y lo que te transmitimos no es un opinión personal, porque ya la hemos comentado con los máximos responsables de nuestros respectivos partidos, si al final conseguimos llegar a una solución más o menos consensuda para que se celebre el referéndum en Cataluña, para que los catalanes podáis expresar vuestra opinión, eso sí, sin cambiar la ley actual, sin efectos jurídicos inmediatamente, si al final conseguimos esto, y al final ganáis el referéndum, ¿cómo véis que cuando nos sentemos a negociar la desconexión, uno de los puntos es que España y Cataluña formaran una especie de Commonwealth?. Como lo que hizo Inglaterra cuando marcharon Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Eso sí, hay una cosa que no han tocado, la reina Isabel II. Eso ayudaría a limar asperezas'", relata el senador.

En aquest mateix sentit, assegura que "tots els experts i assessors" catalans i internacionals que consulta el Govern diuen que si els independentistes "guanyen el referèndum, si el procés s'ha fet amb la netedat suficient com per ser reconegut per la comunitat internacional, i hi ha hagut aquests quòrums de participació qualificats, l'Estat espanyol no trigarà ni 30 dies a demanar la reunió bilateral Catalunya-Espanya". "Hi tenen tant a perdre, perquè nosaltres ens n'anirem igual. Però si marxem de manera no pactada amb l'Estat espanyol, ells s'enfonsen", comenta Vidal.

Pel que fa a les relacions internacionals de Catalunya, el senador d'ERC dona per fet que es continuarà a la UE i que, a més, s'haurà d'estar dins l'OTAN amb normalitat. En aquest sentit, assegura que el Govern ja ha fet tractes al respecte. "Per les converses que ha mantingut qui havia de mantenir-les, la conselleria de Relacions Exteriors de Raül Romeva, hem arribat a una sèrie de compromisos, i entre ells amb negociadors de l'OTAN. Ens demanen molta discreció, molta prudència. El preacord al qual s'ha arribat amb l'OTAN és que nosaltres col·laborarem en els conflictes bèl·lics en els que participi l'OTAN a través d'ajuda humanitària. Enviarem helicòpters. Tindrem una fàbrica d'helicòpters, ja s'ha parlat, una fàbrica d'helicòpters per a transport de material sanitari, personal mèdic, tendes de campanya, tot el que es necessita per restaurar parcialment els danys col·laterals d'un conflicte armat", assegura Vidal.

El discurs de Santi Vidal intenta també eliminar la preocupació per un ofec econòmic o un aïllament financer si el procés sobiranista es culmina. "Si l'Estat espanyol tanca l'aixeta del FLA, amb tota la prudència necessària que ens demanen des del Govern, us puc avançar que hi ha dos fons d'inversió internacionals, no europeus, que ens obriran una línia de crèdit de fins a 200.000 milions d'euros. El Govern de la Generalitat podrà pagar totes les pensions, tots els sous dels funcionaris", explica sense embuts el senador.

En aquest mateix sentit, assegura també que "hi ha una partida de gairebé 400 milions, degudament camuflats" als pressupostos "destinats a la celebració del referèndum i a tenir absolutament preparades les dinou estructures d'Estat que necessitarem l'endemà que hagueu decidit". "Perquè tontos tampoc som, perquè si no ens ho impugnaríem immediatament", argumenta.