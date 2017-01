La CUP diu «sí» als pressupostos

La CUP ha decidit donar el seu 'sí' als pressupostos. Ho ha assegurat el portaveu del Secretariat Nacional dels cupaires, Quim Arrufat, en roda de premsa aquest dissabte després del Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària reunits Vilafranca del Penedès. Els cupaires han avalat que els comptes tirin endavant per 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions i d'aquesta manera 2 diputats votaran a favor i 8 s'abstindran quan es votin definitivament al Parlament.

Ara bé, és un "'sí' condicional". "Té data de caducitat". En aquest sentit, Arrufat ha posat sobre la taula que el límit cupaire és la celebració d'un referèndum com a màxim aquest setembre, acordat així al Debat de Política General. "Si no hi ha referèndum, la CUP retira el suport al Govern i provocarà que hi hagi noves eleccions", ha advertit.

La diputada Eulàlia Reguant ha assegurat que el Govern ha amagat "el cap sota l'ala" a l'hora d'afrontar polítiques socials i redistributives: "Esperem que expliquin per què no és possible apujar els impostos a les rendes més altes"