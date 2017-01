Forcadell denuncia al 'New York Times' un "assalt judicial d'Espanya contra la democràcia"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, denuncia en un article publicat al ´New York Times´ que "el que està passant a Catalunya és un assalt judicial d´Espanya contra la democràcia i la llibertat d´Expressió". Forcadell assegura que a l´Estat s´està "violant el principi de la separació de poders" i adverteix que aquest "gir cap a l´autoritarisme judicial continua" sense que ningú el freni. "Com que aquest govern és incapaç de resoldre els reptes polítics amb política, utilitza un sistema judicial polititzat per silenciar la dissidència i el debat democràtic", critica la presidenta del Parlament. Segons Forcadell, els polítics independentistes "ara són l´objectiu" del govern espanyol.

La presidenta del Parlament de Catalunya explica al diari nord-americà que anirà a judici per haver permès el debat i la votació del full de ruta per la independència. "El meu crim va ser, simplement, complir amb el meu deure com a presidenta del Parlament al permetre un debat que havia demanat la majoria de la cambra", assegura Forcadell.

En el text, Forcadell defensa que mentre els diputats reclamen "el seu dret d´exercir la llibertat d´expressió", el govern espanyol "diu que han d´acceptar ser censurats". La presidenta de la cambra lamenta que Madrid es negui a negociar i hagi apostat "per la repressió" a través d´una "interpretació restrictiva de la Constitució" que "s´ha convertit en un escut contra el diàleg".

Forcadell defensa al NYT que la solució "no és eliminar el debat" sinó permetre que els ciutadans es puguin expressar. La presidenta del Parlament de Catalunya assegura que la cambra "reflecteix la diversitat de la societat catalana i permet l´expressió de totes les veus i opinions". Per Forcadell, "la defensa de la llibertat parlamentària és una línia vermella".

A l´article Forcadell també recorda un manifest de l´any 2010 en què 1.400 jutges van "avisar de l´excessiva politització i manca d´independència" del sistema judicial espanyol i fa referència a l´avís en la mateixa línia que l´any 2014 van fer tres associacions judicials a l´ONU.

Forcadell lamenta que el govern espanyol hagi impulsat una "operació diàleg" que, segons ella, és una "iniciativa de maquillatge, buida de contingut" que es "desacredita amb cada nova imputació o arrest". "No obrirem la porta a la censura. Estem compromesos a preservar el dret a la llibertat d´expressió de tots els diputats, sense importar el que pensin o com votin", destaca. I conclou, després de citar George Washington, que "la lluita pels drets civils i les llibertats ha de ser constant perquè la història ha demostrat com de fàcil és perdre-les".