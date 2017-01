Homs denuncia Rajoy a la Fiscalia per "prevaricació i desobediència" al TC

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Francesc Homs, ha presentat una denúncia contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, contra l'exministre de Sanitat Alfonso Alonso i contra l'exsecretària d'estat de Serveis Socials Susana Camarero, per haver "desobeït" les sentències del Tribunal Constitucional (TC) sobre les subvencions estatals amb càrrec a l'assignació tributària de l'IRPF. En roda de premsa aquest dilluns a la tarda, Homs ha explicat que els acusa de desobediència i prevaricació administrativa. Homs assegura que no comparteix els arguments de la fiscalia en contra seu pel 9-N però considera que té "tot el dret de defensar-se" fins i tot girant les raons en contra seu, "com un mirall". Entén que la denúncia suposa un "repte" per la fiscalia i creu que aquesta serà "la prova del cotó" per evidenciar que se'ls "persegueix per les idees, per haver posat les urnes".