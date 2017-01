Mojica arriba amb "molta fam" a Girona

Johan Mojica ha estat presentat aquesta tarda com a nou jugador del Girona. Arriba cedit pel Rayo Vallecano fins al 30 de juny, sense opció de compra i amb una clàusula al seu contracte que l'impedirà jugar el partit de Lliga que tots dos equips disputaran a Montilivi en aquesta segona volta. "Content" i també molt "agraït" al club pel seu interès, el colombià ha subratllat que "des del primer dia" que va saber que el Girona li anava al darrera, la seva intenció ha estat la de jugar a les ordres de Pablo Machín.

"Jo volia venir aquí i el club ho sabia. Admiro l'esforç que s'ha fet per fitxar-me i ho valoro moltíssim", ha declarat el futbolista, qui diu estar "preparat" per jugar tot i que fa temps que no ho fa amb continuïtat. "Sempre entreno com si anés a jugar; no ho vinc fent perquè l'entrenador del Rayo ha apostat per d'altres jugadors i ho respecto, però em sento bé i estic molt motivat per aquesta nova etapa", ha detallat.

Mojica diu venir a Girona "a donar-ho tot" i a lluitar perquè l'equip acabi "campió" de la Segona Divisió A. Ha admès, també, que té "molt bones referències" de l'equip i també del tècnic, Pablo Machín. Demà mateix s'entrenarà per primer cop a les seves ordres.

Angeliño i el mercat

El director esportiu, Quique Cárcel, ha valorat molt positivament el fitxatge de Johan Mojica i ha explicat que la sobtada marxa d'Angeliño al Mallorca, tot i haver arribat al Girona aquest mateix mes de gener, es deu "només a motius esportius". "Angeliño és un excel·lent futbolista i té molt de futur. Però ha vingut del City a un grup ja fet i que estava rendint molt bé, pel que no li era fàcil jugar. Tenim bona relació amb el City i creiem que marxar a un altre lloc era la millor opció. No estàvem descontents amb ell", ha detallat.

Qüestionat per si el Girona lligarà algun fitxatge més durant el dia d'avui, Cárcel ha assegurat que tot i que fa temps que es vol reforçar la davantera, a dia d'avui "és gairebé impossible" que arribi algun jugador més: "No està la plantilla tancada, però estem molt contents amb el que tenim. Hem intentat fitxar un parell de jugadors per la davantera, però és difícil. Si no vénen, no hi haurà més fitxatges. Em queda el consol de saber que som l'equip més golejador i el que més ocasions genera de tota la lliga", ha dit.