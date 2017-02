Jutgen l'acusat de matar d'una ganivetada el seu germà a Figueres

Un jurat popular comença a jutjar a partir d'avui a l'Audiència de Girona l'acusat de matar el seu germà d'una ganivetada al coll a Figueres el 26 de març del 2016. El fiscal demana una pena de 14 anys de presó per homicidi amb dos agreujants, un d'abús de superioritat perquè va atacar amb un ganivet un home desarmat i un altre de parentiu, ja que eren família. També li aprecia un atenuant de col·laboració amb la justícia, tenint en compte que va ser l'acusat mateix qui va avisar al telèfon d'emergències i va entregar l'arma a la policia. Així mateix, també demana una indemnització per als seus altres tres germans d'un import total de 45.000 euros. Per la seva banda, la defensa sol·licita l'absolució per a Manuel Rodríguez, ja que sosté que li va clavar el ganivet per accident.

El cas es remunta a la matinada del 26 de març del 2016. El fiscal Enrique Barata sosté que, cap a la una de la matinada, l'acusat i el seu germà van començar a discutir al carrer Pere III de Figueres, just davant d'on vivien plegats. Aleshores, Manuel Rodríguez va entrar al domicili i, mentre continuava «cridant i discutint» amb la víctima a través de la finestra, va anar a la cuina i va agafar un ganivet. Segons recull l'acusació pública, la fulla del ganivet mesurava 32 centímetres de llargada i tenia una amplada de 4 centímetres. «Això li atorgava una superioritat sobre el seu germà, que estava desarmat», assenyala. Amb el ganivet a la mà, va tornar a la finestra per continuar la disputa. «En un moment determinat, la víctima va saltar des del carrer i va pujar a la finestra on estava situat l'acusat», relata el fiscal. La reacció de l'acusat va ser assestar-li una ganivetada. «Conscient que el ganivet era perillós i idoni per acabar amb la vida d'una persona, li va propinar una punyalada al coll», detalla. La víctima es va desplomar a terra i va morir poc després. L'acusat va entrar de nou al domicili, va guardar el ganivet tacat de sang i va sortir al carrer per trucar al telèfon d'emergències «conscient de la gravetat del crim comès». Quan els Mossos van arribar, va autoritzar que entressin a l'habitatge i els va entregar l'arma del crim.

D'altra banda, segons exposa al seu escrit la defensa, aquella nit els dos germans havien estat prenent unes cerveses a un bar. «Van sortir de matinada del bar, abraçats, i en cap moment hi va haver cap discussió», recull. Segons la versió de l'acusat, els dos germans van començar a barallar-se amb una persona que reclamava uns diners a Manuel Rodríguez. «Per protegir el seu germà, la víctima li va ordenar que entrés a casa mentre ell continuava discutint al carrer», exposa. Llavors, «ofuscat per l'altercat» i seguint ordres de la víctima, que li va demanar «alguna cosa per defensar-se», va córrer cap a la cuina i va agafar el ganivet. «Quan va tornar per donar-li a través de la finestra, la víctima es va enfilar i, accidentalment, li va clavar», afirma la defensa. Immediatament, l'acusat va sortir al carrer per socórrer el seu germà mentre «cridava, plorava i demanava ajuda». «No volia matar el seu germà, la mort es produeix de forma accidental», resol la defensa. A més, detalla que els dos germans eren extoxicòmans; la víctima treballava i s'havia recuperat mentre «protegia l'acusat en el seu procés de rehabilitació». «No hi havia cap motiu perquè el matés, sinó tot el contrari», indica. Per això, demana que l'absolguin.