Mor Pere Pagès, l'últim «concejal» de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Ter

Ha mort Pere Pagès i Pont, l'últim concejal que quedava amb vida de l'antic Ajuntament de Santa Eugènia de Ter. Segons explicava ahir Joel Medir a eldimoni.com, Pagès va ser regidor del consistori eugenial entre el 6 de febrer de 1955 i el 5 de febrer del 1961, primer amb l'alcalde Joaquim Soler i després amb l'alcalde Francesc Estival. Medir recordava com Pagès havia explicat en una entrevista com havia viscut l'annexió de Santa Eugènia a Girona, l'any 1963: «Si haguéssim pogut, hauríem protestat, però tenien el poder, l'exèrcit... ho tenien tot». El funeral de Pagès se celebrarà demà.

L'actual barri de Santa Eugènia de Girona era antigament un poble i tenia el seu propi ajuntament, amb alcalde i regidors, que eren anomenats concejals. Tot això passava durant l'època franquista i, com a totes les localitats espanyoles, els regidors no s'escollien a través d'eleccions democràtiques, sinó que eren nomenats segons el que establia la Llei de Bases del Règim Local de 1945: un terç dels regidors era elegit entre els caps de família del veïnatge, conegut com a tercio familiar; un altre terç pels organismes sindicals del municipi (tercio sindical), i finalment el terç restant era proposat pel governador civil.

Pere Pagès va ser un dels regidors escollits pel tercio familiar quan tenia 30 anys i va ser membre de la Comissió d'Hisenda municipal d'aquella època. Segons recorda Medir, Pagès era conegut al poble, ja que procedia d'una nissaga familiar instal·lada a Santa Eugènia i dedicada al món del vi. El seu avi, Miquel Pagès, fill de Banyoles, va ser el fundador d'una societat per al comerç vinícola l'any 1897 als carrers de Santa Eugènia. El negoci va passar per diferents fases i generacions, i va ser el 1941, després de la mort prematura del seu pare, Josep Pagès, que Pere Pagès, amb només 19 anys, es va fer càrrec del negoci familiar. Ell va apostar per la tecnologia i va començar una revolució, desfent-se del sistema de carros i cavalls i adquirint vehicles a motor, de manera que es va convertir en el primer emmagatzemador de vins de Girona que prescindia totalment dels cavalls. Actualment, l'empresa Cellers Pagès encara està en funcionament als carrers de Santa Eugènia.