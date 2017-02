Els perills de compartir a les xarxes

Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter o WhatsApp. Són uns noms que segurament fa uns anys per a molta gent podien sonar molt llunyans, però que actualment han entrat a moltes llars. Els utilitzen tant adults com menors d'edat i, si no se'n fa un bon ús, poden derivar en problemes.

Els Mossos de Girona treballen des de fa temps el tema d'Internet i aquest any han començat a impartir un taller anomenat Share, que en anglès significa compartir, sobre les xarxes socials. Fa un parell de setmanes, van fer una de les primeres sessions a l'escola Vedruna de Girona.

El públic escollit van ser els alumnes de batxillerat, ja que, com explica l'agent Jordi Bartomeu de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, és un col·lectiu amb el qual ja es pot parlar «de relacions sentimentals i les conseqüències de compartir certes imatges de la intimitat quan tens relació de parella».

El taller té com a objectiu conscienciar els joves i d'entrada s'inicia amb un vídeo on apareixen un grup de personatges. A partir d'aquí, els alumnes han d'identificar una sèrie de conductes i les conseqüències que poden tenir. Per exemple, el fet de penjar alguna cosa a una xarxa social i no haver pensat que podria afectar l'altra persona. El vídeo, com recorda l'agent, acaba subratllant que hi ha «penes de presó» per faltar al dret a la imatge i la intimitat. A partir d'aquí, es fan grups i es reparteixen fitxes de cinc personatges. S'analitzen un per un i es parla de temes que van des de la pressió del grup fins a l'activitat individual de cadascun dels personatges.



Reputació digital

Bartomeu considera que en aquest taller hi ha un punt molt important per als més joves i en el qual no solen pensar, i és el fet que «qualsevol cosa que aboquin a la xarxa, per exemple un tuit, tindrà unes conseqüències en un futur perquè qualsevol pot recuperar aquest tuit». I, segons remarca, això pot «tenir unes conseqüències tant personals com també laborals». Un cas clar i que segurament encara molta gent pot tenir present és el d'un futbolista, Sergi Guardiola, que va fitxar el Barça per al seu filial el 2015 però a qui van rescindir el contracte per uns tuits ofensius contra Catalunya. Uns tuits que algú va recuperar i eren antics.

Això pot passar si no es pensa en quin ús es fa de les xarxes, diu Bartomeu. I afegeix que tenir «Instagram o Facebook no vol dir que es puguin penjar totes les fotografies, perquè «cal pensar que la xarxa social és la carta de presentació i serà la reputació que donin cara a l'exterior».

D'altra banda, en moltes ocasions els més joves utilitzen perfils públics i hi pengen les seves coses sense pensar que «qualsevol persona pot agafar la fotografia o tuit i els poden fer servir fins i tot amb greus conseqüències sense que s'ho esperin». «Les coses es poden treure de context i a vegades hi pot haver una mala intenció», subratlla Bartomeu.



Sumar «m'agrada»

Alguns usuaris de les xarxes socials volen obtenir popularitat. L'agent dels Mossos destaca que hi ha moltes maneres de fer-ho, i algunes poden ser perilloses. Posa d'exemple «alguna noia que per ser-ho el que fa és divulgar la seva intimitat; des de fotografies o vídeos a la seva habitació o en festes privades fins a coses més perilloses com treure's la part superior de la roba o quedar-se amb roba interior» . «Saben que si ensenyen una miqueta pugen els likes i no s'adonen que no tot s'hi val a canvi de ser popular», conclou.

En aquest taller dels Mossos s'introdueixen també conceptes com el sexting, que consisteix en compartir continguts de caràcter sexual a través del mòbil, com per exemple amb el WhatsApp. Bartomeu adverteix que els joves «no s'adonen que, de la imatge que envien, la persona que la rep en pot fer el que vulgui». En els casos més extrems, la fotografia que en teoria era només per a la parella «es pot arribar a compartir entre amics o en un web sense el seu consentiment». Per això, recomana que les «relacions íntimes no es comparteixin per missatgeria».



Res s'esborra per sempre

Un dels altres perills de les xarxes i en el qual insisteix la policia és que els joves, quan parlen d'aquest tema, no s'adonen que allò publicat i que en teoria creuen esborrat pot tornar a sorgir en algun moment. L'agent ressalta que malgrat que algunes aplicacions diuen que esborren els continguts immediatament, com Snapchat, «això no significa pas que no quedi en servidors i la informació es pugui trobar o un altre usuari l'hagi gravada i es pugui recuperar». Per tot això, insisteix que cal tenir molt control.

De fet, actualment la feina dels Mossos també és a Internet. En relació a les xarxes socials, el que més tracta la policia són temes d'amenaces i insults a través de xarxes socials o casos en què es difon una fotografia que algú no vol que es comparteixi a la xarxa. En aquests casos, diu Bartomeu, es denuncia «a través de la xarxa social o es demana a la persona que la tregui». Si no, es fa una denúncia.

Després hi ha el tema del sexting. En aquests casos ja es parlaria «d'un delicte de tipus penal de conseqüències que van des d'una multa fins a treballs comunitaris o penes de presó». Si és un menor, podrien ser penes a un centre de reforma o protecció, tot i que això ja serien casos molt extrems. També hi ha altres fets que comporten que la policia estigui alerta, com per exemple el grooming, que consisteix bàsicament en el fet que una persona –que sol ser un adult– intenta aconseguir la confiança d'un menor i a canvi en vol obtenir algun favor sexual. Són gent que es fa passar per altres persones i demanen al jove que enviï fotos i vídeos.

Davant de casos així, els joves es poden dirigir als Mossos a través del seu web, però subratlla que també ho han de comunicar als seus pares. El mosso recorda que també hi ha pares que ho detecten i que fins i tot s'ha detingut una persona «que es feia passar per una altra i que volia aconseguir una relació de tipus sexual». En aquell cas, quan van registrar casa seva, hi van trobar contingut pornogràfic.