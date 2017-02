El president del PP, Mariano Rajoy, ha tancat aquest diumenge el XVIII congrés del PP amb una crítica als partits independentistes catalans i una advertència als "independentistes de bona fe" que han estat "enganyats" pel sobiranisme: "Un procés de secessió no és una oda agradable feta per un amable jardiner, sinó una amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que pugui salvar". El líder del PP ha insistit que no permetrà el referèndum ni "comerciarà" sobre un procés que "passa per sobre de la Constitució, condueix a la fractura d´Espanya i a la liquidació de la sobirania nacional". "Ningú ens pot demanar que siguem còmplices d´aquesta arbitrarietat, i no ho farem", ha sentenciat abans d´assegurar que el procés independentista és "un disbarat". En aquest marc, ha assegurat que "cal recuperar les institucions perquè tornin a estar al servei de tots els catalans amb independència de les seves conviccions polítiques, i no només al servei de l'independentisme".

Rajoy, que ha dedicat a Catalunya prop de quinze minuts del seu discurs de poc més d´una hora, ha advertit que el que es planteja a Catalunya "no és un mer debat sobre el model d´Estat ni la seva articulació territorial", sinó "una altra cosa", que és "l´eliminació de la sobirania nacional" i del "dret que tenen tots els espanyols a dedicir el que volen que sigui el seu país".

Segons el líder del PP, els independentistes pretenen "saltar-se la llei a la torera", i trepitjar "els drets dels espanyols", començant pel "dret a decidir de tots els espanyols sobre el que volem que sigui Espanya". "Ningú pot privar cap espanyol del dret a decidir sobre aquest futur, ni el govern, ni el parlament" perquè "així ho diu la Constitució", ha sentenciat.

En aquest marc, ha advertit que el seu govern no negociarà sobre el compliment de la Constitució. "No es pot discutir sobre quines lleis es poden complir o incomplir o quines parts de la mateixa es pot desobeir ni en com els posem d´acord per incomplir la llei", ha dit, perquè "això és l´ABC de la democràcia i ho entén tothom".

Rajoy també s´ha mostrat contrari a una reforma de la Constitució per fer possible el referèndum. "La constitució es pot canviar, però només si ho decideixen tots els espanyols" i "jo no ho recomano" perquè "junts estem millor que separats i som millors".

"No admetrem la celebració d´un referèndum"

Rajoy ha reblat el seu discurs assegurant que malgrat aquesta voluntat de "diàleg" el seu govern no acceptarà "imposicions, monòlegs, contractes d´adhesió ni esquivar la llei". "No admetrem la celebració d´un referèndum que prohibeix la Constitució, busca la independència de Catalunya i la ruptura d´Espanya", ha dit.

Missatge als independentistes "de bona fe"

També s´ha volgut adreçar a "la immensa majoria de catalans que se senten espanyols" i als independentistes "de bona fe" que "han estat enganyats" i als que "s´ha ofert com a possible el que no és", als que se´ls ha "situat la independència com a remei dels seus mals" i se´ls "ha ocultat les conseqüències polítiques i socials de la independència".

La secessió és "una amputació terrible"

"Estic parlant seriosament de la sortida de la zona euro, de la UE, del mercat únic, de la impossibilitat de sostenir els serveis públics o les prestacions socials per citar només alguns dels enormes perjudicis que aquesta ruptura suposaria", perquè "un procés de secessió no és una oda agradable feta per un amable jardiner, sinó que és una amputació terrible i dolorosa que no hi ha cirurgià que salvi".

"Cal recuperar les institucions"

Segons Rajoy, a Catalunya cal "canviar la dinàmica" i "recuperar les institucions perquè tornin a estar al servei de tots els catalans amb independència de les seves conviccions polítiques i no només de l´independentisme". "Cal treballar per reconstruir la cohesió interna a Catalunya destruïda irresponsablement per anys d´independentisme que ha dividit dramàticament la societat", ha dit, i trobar un nou esperit "que allunyi els extremismes que avui tenen una influència enorme en les decisions de la generalitat i que posen en risc el model econòmic i social de Catalunya".

"Deixar la cadira buida és abdicar"

En canvi, Rajoy si que ha tornat a estendre la mà per negociar amb la Generalitat qüestions com les infraestructures, els serveis públics atenció a la dependència, problemes demogràfics i oportunitats per als joves, i ha criticat l´absència del Govern dels fòrums multilaterals . "Cal dialogar, és important, i no s´ha de deixar mai la cadira buida" perquè "deixar la cadira buida és abdicar de les seves responsabilitats com a governants".

Emplaça l´oposició a facilitar la governabilitat

El president espanyol també ha apel·lat al "diàleg" com a eina indispensable en una legislatura sense majoria absoluta. En tot cas ha advertit que aquest "diàleg" també obliga la resta de forces parlamentàries perquè "és el que demana el sentit comú i l´interès general". "Nosaltres estem obligats a governar d´una altra manera, però l´oposició s´ha d´adaptar a les noves circumstàncies i aprendre a treballar d´una altra manera: ara tenen una oportunitat d´or per demostrar que les majories absolutes no són necessàries".

No farà una "contrareforma"

En aquest sentit ha advertit el partit que aquest diàleg exigirà "concessions", algunes de les quals seran "indispensables", tot i que també ha avançat que no farà marxa enrere en qüestions essencials i que "no desfarà el que s´ha fet ni farà la contrareforma de les reformes que han estat la clau del nostre èxit" perquè "ningú ho entendria". "El diàleg no s´ha de prendre com a una oportunitat per al desmantellament sinó com a eina indispensable per a la recuperació econòmica".

Defensa els "valors" del PP

Rajoy, que ha iniciat el seu discurs amb una gran bandera espanyola al darrere, ha assegurat que la seva formació no renuncia als seus "valors" ni tampoc "a l´imperi de la llei. "Són els nostres fonaments i de cap manera en prescindirem", ha dit. Ha recordat que el seu executiu va haver d´afrontar la pitjor crisi econòmica de la història de la democràcia i es fixa com a fita l´existència de 20 milions de persones treballant el 2020. "Aquest any el creixement de l´ocupació es tornarà a mesurar en centenar de milers de persones, cosa que vol que estem en el bon camí".

Record per a Aznar

Rajoy ha "citat amb gratitud" a José María Aznar després que la Fundació FAES s´hagi desvinculat definitivament del PP. "Els seus anys com a president són un orgull per al PP i els seus anys de govern una herència de la que ens hem beneficiat tots els espanyols".

El líder del PP ha agraït a més la seva reelecció com a president i s´ha mostrat disposat a assumir el repte de conduir el partit quatre anys més: "La meva determinació cada vegada és més forta, el meu compromís més ferm i la meva convicció cada dia va a més".