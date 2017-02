La il·lusió de Fontajau es queda sense premi

Jorge Garbajosa fa pocs mesos que presideix la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Però té molt clar que aquesta Copa serà un punt d'inflexió per al bàsquet femení estatal. Sis equips, la MiniCopa, una idea de l'Uni de la qual prenen nota a la FEB, i l'ambient d'ahir a Fontajau, amb més de 4.200 espectadors, són la prova que aquest esport es pot vendre molt millor del que s'ha fet durant anys. I aquí Girona hi pot tenir molt a dir. Una genial Sílvia Domínguez va enterrar el somni de l'Uni de guanyar la seva primer Copa, però no va poder fer callar, ni amargar completament la festa, al públic de Fontajau. La gent de l'Uni va marxar cap a casa conscient que organtizar la Copa a Girona havia estat una gran experiència, però, que malauradament, Sílvia Domínguez juga amb l'Avenida.

Els crits «d'independència» van aparèixer abans del partit, com a rebuda al delegat del govern Enric Millo, que seia a la llotja al costat de Marta Madrenas i Jorge Garbajosa, però, aviat, el públic de Fontajau va aparcar la seva vessant més reivindicativa per centrar-se en un Uni que va necessitar la seva ajuda. En els moments de dubtes, i nervis, inicials en el primer quart; en l'eufòria del segon amb les gironines jugant uns grans minuts de bàsquet i marxant de quinze punts en el marcador i en la impotència del tercer quart, quan Sílvia Domìnguez i el Perfumerías Avenida van trencar el partit. Al final del matx, just quan les autoritats van baixar a la pista per a l'entrega dels trofeus, van tornar a sentir-se els crits «d'independència». Alguns xiulets per al Perfummerías, però també aplaudiments, però, un parell de minuts més tard, la parròquia gironina va començar a desfilar cap a casa i les jugadores del club de Salamanca van quedar-se soles al parquet celebrant el títol amb els pocs aficionats del seu equip que havien vingut a Girona.



Homenatge a les històriques

Les tres primeres jugadores gironines que van ser internacionals absolutes amb Espanya –Carme Vilagran i Lolita Iglesias (exjugadores del CREF de Girona) i Anna Junyer (formada a La Casera de Figueres i amb una llarga carrera professional amb diferents equips) van rebre un homenatge al descans del partit. Iglesias i Vilagran són habituals en els partits de l'Uni a Fontajau i Junyer treballar en el gabinet tècnic de la Federació Espanyola. Al llarg de la història sis jugadores gironines han estat internacionals amb Espanya: les tres homenatjades ahir i les encara en actiu Marta Xargay (Praga), Queralt Casas (Landes) i Geo Bahí (Cadí).