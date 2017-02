Es disparen els robatoris amb força en habitatge a les comarques gironines

Els robatoris amb força en habitatge a les comarques gironines s'han incrementat gairebé un 8% durant el 2016. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, entre gener i desembre a la demarcació se n'han registrat 3.084 casos, gairebé 200 més en comparació amb el 2015.

En aquesta tipologia delictiva, els lladres solen forçar algun dels accessos i un cop a dins –bé hi hagi gent o no- arrepleguen tot allò que poden. En aquest cas, però, no fan mal als inquilins.

L'estadística delinqüencial també recull que, en global, a la demarcació, la delinqüència ha anat a la baixa. Per exemple, han baixat els robatoris violents (bé sigui a empreses o assalts a domicilis), els furts i les sostraccions de cotxes. Això sí, el territori continua arrossegant una assignatura pendent: el tràfic de drogues. Aquí, els delictes associats pugen un 5,8% al llarg del 2016.