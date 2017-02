El Sismògraf d'Olot programa 48 espectacles

El Sismògraf, el festival que detecta el moviment, comptarà amb 48 espectacles -28 a l'aire lliure i 20 en recintes tancats- en el que serà la novena edició. Un any més la capital de la Garrotxa mostrarà una selecció de propostes de dansa contemporània dirigida a tots els públics. Entre les set estrenes i coproduccions que es podran veure, destaca la trilogia 'Sweet Suite' de Pere Faura, amb tres muntatges o l'estrena a Catalunya de 'Perra de Nadie' de Marta Carrasco. Enguany s'ha creat una nova secció, l'Erupció, per posar el focus a un aspecte concret de la dansa o un territori. Aquest any estarà dedicada al País Basc amb tres espectacles. Per primer cop també s'ha programat una Ona Expansiva que permetrà portar un muntatge del Colectivo Lamajara a quatre pobles garrotxins, Les Planes, Santa Pau, Besalú i la Vall d'en Bas.