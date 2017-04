Per tercera temporada consecutiva, l'Uni jugarà la final de lliga contra el Perfumerías Avenida després de guanyar el títol fa dos anys i perdre en els darrers instants del tercer partit el curs passat a Salamanca. Les gironines han tornat a derrotar l'Araski (43-61) avui en el segon partit de les semifinals en un partit on l'equip d'Èric Surís, tot i no tenir l'encert del primer capítol de la sèrie, sempre ha anat per davant en el marcador dominant de manera clara en el rebot. Set punts consecutius de Haley Peters en el darrer quart han obert un forat en el marcador (34-50) que les basques ja no ha pogut eixugar fins al final.

Leo Rodríguez ha estat la màxima anotadora del partit amb 14 punts i, com en el primer partit, Coulibaly la més valorada amb 7 punts, 13 rebots i 21 de valoració.

La final començarà dimecres vinent, 26 d'abril, a Salamanca; per continuar dissabte a Fontajau i tornar a Salamanca, si fos necessari un tercer partit, el dimarts 2 de maig. Tots els partits a les nou del vespre.