Dia i Eroski planten cara a Mercadona. La firma de distribució cotitzada en borsa i la cooperativa basca han arribat a un acord per a la creació de Red Libra Trading Services SL, una nova societat que tindrà per objecte la negociació amb proveïdors de marques de distribuïdor és a dir, ensenyes blanques- per a ambdues companyies , «així com l'adquisició d'altres materials i subministraments necessaris per a la seva activitat, per tal de maximitzar la relació qualitat-preu oferta al consumidor». Així ho van comunicar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Eroski, en ple procés d'expansió després de superar la seva crisi financera, i Dia -en procés d'expansió a tot Espanya- han constituït l'esmentada mercantil a Madrid i el capital estarà repartit a parts iguals entre Grup Dia i Eroski. Comptarà amb 53 professionals i començarà a funcionar a finals d'aquest mes.

Aquesta iniciativa tractarà de competir, sobretot, amb el gegant del sector dels supermercats i líder a Espanya, la companyia que presideix Juan Roig. Segons la consultora Kantar World Panel, les marques blanques representen el 34% de les vendes dels productes del sector de la distribució comercial, deu punts percentuals més que fa una dècada.

La presidenta no executiva d'aquesta nova societat serà Beatriz Santos, actual directora comercial d'Eroski, mentre que la direcció general estarà ocupada per Susana Pagès, directora comercial de marca pròpia de Dia fins a la data. Les dues companyies han aclarit que queden totalment exclosos d'aquest acord els productes frescos peribles, així com oli, llet i ous.

Eroski i Dia mantindran polítiques comercials independents. Aquest acord dóna continuïtat a la relació des de 2015 per a la millora de les condicions de negociació amb grans proveïdors de marques nacionals i internacionals.