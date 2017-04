Els 10 millors llocs per bussejar a la Península

Bussejar ja no és una activitat reservada a uns pocs privilegias, malgrat el que es podia pensar fa alguns anys. Amb l'equip adequat, gairebé qualsevol persona amb un bon estat físic pot gaudir de l'experiència de submergir-se en l'aigua i veure la natura d'una manera diferent, apreciant un mitjà que l'home no pot ocupar cada dia.

A més, al llarg de la costa espanyola ha multitud de centres de busseig, associats moltes vegades als pols turístics, que faciliten aquesta pràctica. I no només això. L'extensió del nostre litoral i les temperatures de l'aigua converteixen el país en un lloc ideal per posar-nos el neoprè, les aletes, les bombones i l'equip complet per a un descens a un territori moltes vegades verge en el qual ens trobarem nedant entre els peixos.

Aquests són 10 llocs per gaudir del busseig a Espanya:



1. Illes Cíes (Pontevedra)

2. Cap de Creus (Girona)



3. Illes Medes (Girona)

El paradís natural de les Illes Cíes es perllonga sota l'aigua oferint una de les millors zones de busseig d'Espanya. Incloses dins el Parc Nacional de les Illes Atlàntiques una immersió en les seves aigües permet veure un bon nombre d'espècies animals, com congres, pops o turbots. A l'entorn de les Cies hi ha congostos de pedra, bancs de sorra o grans esquerdes rocoses.El Parc Natural del Cap de Creus, a l'extrem nord-oriental de Catalunya, és un privilegiat espai amb una gran riquesa submarina que farà les delícies dels enamorats d'aquest esport, tant per les formacions rocoses com per les espècies animals que podran trobar.

Les Illes Medes, uns illots a la Costa Brava centre, representen un lloc inigualable per al busseig, amb una gran riquesa de fauna i flora marina, entre la qual destaquen els boscos d'algues i corals.

4. Illes Columbretes (Castelló)



5. Illa de Tabarca (Alacant)

A la zona de les Illes Columbretes es troba una de les reserves marines més grans d'Espanya. Corals vermells i una rica fauna, amb mers, daurades i moltes més espècies es poden trobar bussejant en aquesta zona.

L'entorn de l'illa de Tabarca, l'única habitada de la Comunitat Valenciana, és un altre lloc ideal per al busseig, amb uns fons rics en flora i fauna.

6. Cala Ratjada, Mallorca (Illes Balears)

A les Balears també hi ha multitud de racons per bussejar, però un dels més espectaculars és Cala Ratjada, a Capdepera, a la costa oriental de l'illa. Penya-segats i coves submarines donen personalitat a aquesta zona de la costa mallorquina.



7. Illes Formigues, al Cap de Palos (Múrcia)

La zona de les Illes Formigues, al Cap de Palos (Múrcia) és una de les Reserves Marines d'Espanya i està protegida des de 1995. Aquí hi ha parets amb corals, que s'uneixen a l'encant d'alguns vaixells enfonsats.



8. Cap de Gata, Níjar (Almeria)

9. Tarifa (Cadis)

El Parc Natural del Cap de Gata-Níjar és una zona protegida i la UNESCO va declarar la zona Reserva de la Biosfera. L'atractiu d'aquest racó de la península s'estén aquí a una costa especial per bussejar, moltes vegades en aigües cristal·lines.

Tarifa, a més d'un paradís del surf de vela, també és una destinació principal dels aficionats al busseig. En ple estret, la riquesa de la fauna i la flora és especialment rica. Entre altres espècies, aquí es poden veure tortugues.



10. Illa de la Graciosa, Lanzarote

A l'illa de La Graciosa, al nord-oest de Lanzarote, es troba l'àrea marina protegida més extensa d'Europa. Un lloc especialment propici per al busseig, on l'experiència de la immersió és immillorable.