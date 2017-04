El fiscal demana presó incondicional per a Ignacio González

El fiscal de l´Audiència Nacional Carlos Yañez ha demanat presó incondicional per a l´expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, un cop aquest ha acabat la declaració –que s´ha allargat 2 hores i 45 minuts- per esclarir la seva gestió com a president del Canal de Isabel II de Madrid. El jutge considera que González, juntament amb els altres 12 detinguts hauria desviat de les arques públiques 23 milions d´euros a través d´operacions de l´empresa i de les seves filials a llatinoamèrica. Segons el jutge de l´Audiència Nacional Eloy Velasco es van produir "irregularitats" en l´adquisició per part de la filial brasilera del Canal de Isabell II de l´empresa Emissao, "hipervalorada fictíciament" per pagar "comissions prohibides" i per "desviar diners públics" a comptes bancàries per a "l´enriquiment injust" de la trama.

González ha passat a disposició judicial a les 6 de la tarda després de la seva detenció aquest dijous. Contràriament al seu germà, Pablo –que no ha volgut contestar les preguntes del jutge-, l´expresident de la Comunitat de Madrid ha declarat davant el magistrat, tot i que encara no n´han transcendit els detalls.

El jutge preveu interrogar aquest divendres també l´exconseller delegat de l´Agència Informàtica de la Comunitat de Madrid, José Martínez Nicolás, així com el conseller d´OHL i gendre del president de la companyia, Juan Miguel Villar Mir, a qui atribueix el pagament de comissions per valor d´1,4 milions d´euros a González a través d´un banc amb seu a Suïssa.

López Madrid –que és a més, un dels imputats del cas Púnica sobre suposat finançament il·legal del PP- hauria abonat aquesta comissió a canvi d´obtenir per a la seva empresa el projecte de tren de Navalcarno.

Prèviament ho han fet també l´expresident de la filial iberoamericana de l´empresa, Inassa, i actual conseller delegat de La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino, -per a qui ha decretat presó sense fiança- i la seva exsecretària, Clarisa Guerra, que ha quedat en llibertat amb mesures cautelars.

Aquest dijous a la nit, Velasco ja va ordenar la presó eludible amb una fiança de 4 milions d´euros per l´exdirectora financera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, i de 100.000 euros per a l´exgerent, Adrián Martín.

El jutge centra les seves investigacions en operacions fraudulentes que haurien amagat comissions per pagar suborns i per a l´enriquiment personal dels acusats. Entre altres, l´adquisició de l´empresa brasilera Emissao per part del Canal de Isabel II sota la presidència de González, que va suposar una despesa de 23,3 milions d´euros.

Segons el magistrat –que va emetre una interlocutòria aquest dijous respecte als primers dos imputats que van declarar- la trama hauria augmentat de forma artificial el valor d´Emissao per desviar diners públics.

Malgrat el preu de l´adquisició, Emissao valia 10,2 milions d´euros el 2013, quan es va fer la compra, i dos anys després només en valia 5. L´adquisició, segons el jutge, es va fer sense l´autorització de la Comunitat de Madrid a través de comptes corrents a paradisos fiscals.