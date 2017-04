La Cubana ja tenia escrita als 90 una segona temporada de «Teresina S.A.»

'Teresina S.A.' es va estrenar a TV3 el 2 d'abril del 1992. 25 anys després, La Cubana celebra aquestes bodes de plata de la primera i única temporada amb diferents accions com una exposició al Teatre Coliseum o una 'Teresinada popular' el 7 de maig. En una entrevista a l'ACN, el director de La Cubana, Jordi Milán, ha assegurat que es poden fer més temporades de la sèrie, protagonitzada per tres germanes solteres del barri barceloní de Gràcia, perquè són un retrat de temes molt vigents, tot i que ha reconegut que preferiria fer projectes diferents. Així mateix, ha explicat que La Cubana ja tenia escrita als 90 una "divertida" segona temporada de 13 de capítols de 'Teresina S.A.' De fet, hi ha una campanya a Internet perquè es rodi una segona temporada de la sèrie televisiva, que ha aconseguit 3.750 firmes.

Milán ha recordat que el rodatge de la primera temporada de 'Teresina S.A.' va ser molt complicat, però van tenir una gran satisfacció al veure tot el reconeixement, l'estimació i la gràcia que li va fer a la gent. "És un producte curiós, va ser una cosa molt artesanal per exemple estava fet en un plató i no era el típic decorat de sèrie, sinó tot un pis de veritat dins d'un plató i les càmeres anaven pel voltant", ha apuntat.

Preguntat per si és possible que hi hagi una segona temporada, Milán ha reconegut que seguint la filosofia de les Teresines, "tot es pot fer i no hi ha res impossible". De fet, La Cubana ja tenia un text escrit que no es va fer perquè en aquell moment no tenien temps al trobar-se fent espectacles com 'Cómeme el coco negro' i 'Cegada de amor'. Milán ha explicat que hi havia una segona temporada de 13 capítols de mitja hora cadascun "molt divertida amb les anècdotes d'aquestes germanes que els hi passava una cosa i després si veien involucrats els veïns".

El director de La Cubana ha assenyalat que com a "gent creadora", preferirien "fer una cosa nova que potser seria millor que 'Teresina S.A.', però ha assegurat que "clar que es poden fer més temporades perquè és una forma viva, que retrata coses molt vigents". Milán ha manifestat que el concepte de les Teresines encara existeix, tot i que ja han passat 25 anys.

Pel que fa la campanya a Internet perquè es rodi una segona temporada, Milán ha dit que és una iniciativa que va fer RAC1 amb el periodista Jordi Basté que "és un gran fan de les Teresines". "Ens va fer molta il·lusió, però demanar fer-ne una segona, no ho demanarem, però si surt en un moment donat tot és possible".



"Uns personatges molt de La Cubana"

Milán ha explicat que els personatges de les Teresines són molt de La Cubana i que és un terme que es va inventar la mateixa companyia. "El que a la resta d'Espanya serien les 'marujes', a Catalunya, són les Teresines, però són les nostres mares i les nostres tietes, i no és qüestió d'edat, sinó una filosofia de vida. Hi ha nenes que són Teresines, mentre que senyores de 60 anys no ho han sigut ni ho seran mai". Segons Milán, "és una filosofia de bon veïnatge i de tirar endavant. Elles es dedicaven a l'economia submergida, fent 'pedidos' que era una cosa normal als anys 60 i 70 per guanyar-se la vida. Estava inspirat amb gent que coneixíem nosaltres de Sitges que a mai deien que no, la seva filosofia era dir a tot que sí".