Pedro Sánchez es reuneix amb els militants a Girona

El candidat a la Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez es va reunir ahir a la tarda amb els militants de Girona dins de la seva gira per Catalunya després que al matí passegés per la Rambla de Barcelona en plena celebració de la Diada de Sant Jordi. Sánchez ha insistit en els darrers dos dies en la necessitat de tenir la valentia de reconèixer Catalunya com «una nació», quelcom que també va repetir a la seu socialista al carrer Sant Joan Baptista de la Salle de Girona i que ahir mateix ja va provocar la reacció de l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que va recordar que aquest assumpte ja es va resoldre amb l'Estatut de 2006.

El candidat a les primàries socialistes no es va cansar de felicitar els catalans per una celebració cívica i festiva com la de Sant Jordi, però va recordar als independentistes que la festa d'ahir era «un dia de tots».