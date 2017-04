Detenen una dona per robar un anell d'uns 40.000 euros al domicili on netejava

Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 21 d´abril a l´Hospitalet de Llobregat una dona per delicte de furt i un home per delicte d´estafa. A la dona se l'acusa d'haver robat un anell valorat en uns 40.000 euros del domicili on treballava fent tasques de neteja.

L'home és el propietari de l´establiment de compravenda de metalls, que els Mossos consideren que va estafar la presumpta lladre perquè es va quedar la joia per uns 140 euros. Els detinguts, de nacionalitat boliviana i dominicana, tenen 44 i 51 anys i són veïns de l´Hospitalet de Llobregat.

La investigació va començar quan els agents dels Mossos especialitzats en aquest tipus de delictes van fer una inspecció rutinària a la botiga de compravenda d´or del detingut, a l´Hospitalet de Llobregat. A dins d´una caixa forta hi van trobar unes joies apartades de la resta. En concret, els va cridar l´atenció un anell d´una coneguda marca d´alta joieria catalana.

Els investigadors van comprovar que l'home havia comprat la peça per uns 140 euros. A través del contracte de compravenda van poder identificar també la venedora, que treballava com a empleada domèstica en una casa de la zona alta de Barcelona.

Aquell mateix dia, els agents es van adreçar a la botiga d´alta joieria d'on pensaven que podia haver sortit l'anyell, ubicada a Barcelona, on van reconèixer l´anell. En aquesta botiga es va determinar que tenia un valor d´uns 40.000 euros.

Després els agents van localitzar els propietaris de l´anell i aquests, que tenien contractada la dona com a empleada domèstica, van dir que havien trobat a faltar la joia.

Per tot plegat els investigadors van detenir l´empleada de la llar com a presumpta autora del furt de l´anell i també el propietari de l´establiment de compravenda de metalls com a presumpte autor d´una estafa, ja que hauria quedat acreditat que com a professional, hauria pagat un preu molt inferior del preu de la joia i hauria estafat la venedora.

Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia de l´Hospitalet de Llobregat, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.

D´altra banda, la peça recuperada va ser lliurada als seus propietaris legítims.