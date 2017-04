Detingut per posar una càmera en els lavabos de dones d'una benzinera

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 21 d'abril un home de 40 anys, d'origen xilè i veí de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) per presumptament posar una càmera de vídeo en els lavabos de dones d'una benzinera d'aquest municipi.

L'aparell, de petites dimensions, estava amagat entre les fulles d'una planta decorativa situada davant el sanitari amb la intenció de gravar les usuàries que l'utilitzaven. La càmera va ser descoberta per una dona que volia anar al servei i que en va demanar la clau a un dels treballadors.

L'home va voler entrar primer al bany amb una excusa i la clienta va esperar una bona estona fins que la va deixar passar. Va ser aleshores quan la dona es va adonar que a la planta hi havia una càmera amb l'objectiu apuntant directament la tassa del vàter.

La dona, molt trasbalsada, va agafar la càmera de vídeo i la va portar a la comissaria de policia per tal de denunciar-ho. Els agents van comprovar que hi havia enregistrades imatges de l'autor dels fets amagant la càmera i de la víctima. Davant d'això, l'home va ser detingut per un delicte de descobriment i revelació de secrets.

El detingut, sense antecedents policials previs, resta a l'espera que l'autoritat judicial el citi per celebrar el corresponent judici.