L'agressió d'un ultra del Betis a un home de Bilbao es fa viral

"Tu, Gabilondo: arriba Espanya!". Amb aquest crit, un ultra del Reial Betis va començar a amenaçar i copejar un home assegut en una terrassa d'una cèntrica plaça de Bilbao. "Ets proetarra? Puta proetarra de merda", també li va dir. L'agressió es va produir dijous al migdia i va haver-hi, com a mínim, altres dos testimonis 'aficionats' al conjunt verd-i-blanc: un que reia mentre mirava els fets i uns altre que ho gravava



El vídeo es va fer viral després que una seguidora del Betis ho va penjar en el seu compte de Twitter amb el següent missatge: "Rebo aquest vídeo de 'Supporters a Bilbao'. Feia temps que no veia res tan lamentable. No vull ultres així. "Del meu equip. Mai. Fàstic".





Recibo este vídeo de "Supporters en Bilbao". Hacía tiempo que no veía nada más lamentable. No quiero ultras así. "De mi equipo". Nunca. Asco pic.twitter.com/Movpaih5Ja „ Clara Sanz (@claras26) 27 d´abril de 2017