La Diputació prepara les al·legacions de Llançà per no voler militars al municipi

La Diputació de Girona està treballant en les al·legacions de l'Ajuntament de Llançà a la denuncia del Ministeri de Defensa per aprovar el cessament de les maniobres militars al seu terme i declarar-se territori desmilitaritzat. La Diputació serà qui defensarà les poblacions que es troben en situacions similars.

El president de la Diputació de Girona, Pere Vila, posava de manifest en declaracions a Empordà TV que a les comarques gionines hi ha 222 municipis i "són pocs els que han declarat que no volen que l'exèrcit faci pràctiques, jo crec que haurien de respectar-ho" perquè "n'hi ha molts més que, com que no han dit res, es pressuposa que no hi estan en contra".

Llançà, d'on Pere Vila és alcalde, s'hi va oposar i el ministeri de Defensa ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'Ajuntament . Els serveis jurídics de la Diputació de Girona ja s'han posat a treballar, avançava Vila, per a presentar les al·legacions.

El president de la Diputació també va mostrar el seu posicionament al delegat del Govern, Enric Millo, durant una visita recent a Barcelona, avança Empordà TV.