La Generalitat vol aplicar noves taxes a productes amb massa greix o sucre

El Govern acabarà impulsant "en un horitzó de 4 o 5 anys vista" nous impostos a altres productes amb massa greix o sucre, al marge de l'impost sobre les begudes ensucrades que entra en vigor aquest dilluns. En una entrevista a Rac 1, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, ha explicat que els tributs a productes com la brioixeria industrial o els menjars preparats encara no tenen prou experiència internacional com per implementar-los a Catalunya però ha assegurat que "hi ha voluntat" d'avançar en aquest sentit, ja que "les autoritats mèdiques indiquen que és un dels problemes que té la societat actual". Pel que fa a l'impost sobre begudes ensucrades, Salvadó ha calculat que començarà a repercutir en la butxaca dels consumidors d'aquí a "una setmana o deu dies".

El secretari d'Hisenda ha defensat que és "coherent" que s'acabi aplicant un nou tribut en altres aliments que tenen un excés de greix o sucre, però per poder fer-ho i s'ha de fer "ben fet", així que es farà "quan estiguem en condicions que l'impost ens permeti aconseguir el resultat que volem", ja que "l'objectiu és reduir els hàbits dels consumidors". Salvadó ha explicat que hi ha molts estats europeus que estan estudiant ampliar l'impost a tots els productes ensucrats i que de moment tots han arribat a la conclusió que estan "prou madurs per aplicar-ho en begudes ensucrades però no en altres productes". Tot i això "hi ha voluntat d'avançar" en aquesta línia i els nous tributs es podrien implementar en un "horitzó de 4 o 5 anys vista".

De moment, aquest 1 de maig entra en vigor el nou impost sobre begudes ensucrades. Els consumidors, però, començaran a notar l'encariment en llaunes i ampolles d'aquí a "una setmana o deu dies" en funció dels estocs de bars i comerços, ha dit Salvadó, ja que l'impost es comença a repercutir a partir de la data en què el punt de venda ha comprat el producte al distribuïdor. Qui ha de liquidar l'impost l'1 de juliol és l'últim distribuïdor de la cadena que ven el producte al punt de venda. "La idea és que el consumidor pagui l'impost (...) perquè es produeixi un canvi d'hàbits en el consumidor", ha dit Salvadó, qui ha afegit que "l'OMS identifica que és en les marques blanques on es generen més mals hàbits".

"L'objectiu del Govern és que corregim els hàbits no tant dels consumidors, sinó dels propis fabricants". De fet, el secretari d'Hisenda ha subratllat que ja hi ha fabricants que s'han plantejat reduir el sucre en les seves begudes per reduir també l'impacte de l'impost en el preu final del producte.

Salvadó s'ha mostrat confiat que aquest nou tribut no serà impugnat pel govern espanyol. "Madrid ha estat molt respectuós amb nosaltres. Entenen que Catalunya vagi per davant. De moment, sembla que no hi ha d'haver cap problema per aplicar-lo (...) És difícil que Espanya l'acabi implementant, però si s'aplica hauran de compensar Catalunya".