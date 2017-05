Detingut per agredir sexualment una dona que practicava running

Detingut per agredir sexualment una dona que practicava running

La va assaltar per l'esquena, va començar a tocar-la en la zona genital i en les natges i la va agredir fins al punt que la va tirar a terra. Quan ella va cridar per demanar ajuda, l'home va escapar. És el que ha denunciat una dona que li va passar dimarts passat a la nit, quan feia running per l'avinguda Joan de Borbó de la capital murciana, una zona que solen freqüentar els corredors.

Hauria passat cap a les onze de la nit. Va ser la mateixa víctima la que va alertar una patrulla del Grup de Seguretat Ciutadana de la Policia del que li havia passat. La dona, que es trobava molt alterada, va explicar que, quan es trobava corrent pel carril bici de Juan de Borbó, havia estat atacada.

En concret, l'agressió, va assenyalar la víctima, hauria tingut lloc davant d'una zona arbrada i poc il·luminada que hi ha al costat d'un restaurant. Ella va explicar que es va creuar amb un home jove, al qual no coneixia, i que ell la va abordar.

Després de ser agredida, l'agressor va fugir corrent, però la víctima el va seguir fins a Santiago i Zaraiche. No obstant això, va aconseguir escapar. Almenys, en un primer moment.

A uns cent metres del lloc de l'atac, i mentre ella estava amb la policia, la víctima va tornar a veure el sospitós. Va passar quan la dona era traslladada, al cotxe patrulla, fins a un centre sanitari, per tal que facultatius la examinessin i corroboressin que el seu estat de salut. era bo La dona va assenyalar el jove, de manera que els agents el van arrestar. En quedar aquests policies amb el detingut, al lloc es va desplaçar una altra unitat, que va ser la que va traslladar la víctima al Servei d'Urgències de Sant Andreu, on la van veure els sanitaris.

Així mateix, després de comprovar que la dona estava bé, va ser conduïda a la Comissaria de Districte de Sant Andreu, amb la finalitat que formulés la denúncia.

El presumpte agressor té 22 anys d'edat i és veí de Múrcia. Va ser traslladat pels agents que el van arrestar al carrer fins a la Comissaria de Sant Andreu. Està previst que passi al llarg del dia d'avui a disposició judicial. Del cas s'ha fet càrrec la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) del Cos Nacional de Policia de Múrcia.