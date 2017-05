Delfí Geli demana a l'afició «que confiï en l'equip i camini al costat dels jugadors»

«Veig l'afició il·lusionada amb la situació tant esportiva com institucional que viu el Girona. Alhora il·lusionada i expectant davant del final de campionat. Li demano que confiï en l'equip i que camini sense dubtar-ho al costat dels nostres jugadors», explicava el president Delfí Geli en una entrevista al Diario de Aficiones Unidas. L'exfutbolista admetia que rep «molts ànims per part de la gent», i que li «transmeten» la seva confiança en la situació actual i de futur del club. Sobre el possible ascens a Primera i la consolidació del projecte de TVSE Futbol, va dir que «esperem seguir en el procés de creixement que està experimentant l'entitat. Des del club estem molt satisfets amb la resposta que ens ha donat fins ara l'afició. I el millor indicatiu són els 7.000 aficionats que hem aconseguit. Això reafirma la nostra intenció de millorar dia a dia per continuar construint un Girona més fort».