El Getafe s'adjudica l'últim bitllet d'ascens a Primera divisió

Un inici fulminant de partit ha servit al Getafe per encarrilar el seu retorn a Primera Divisió. Abans del quart d'hora de partit, l'equip de Bordalás guanyava per 2 gols a 0 gràcies a les dianes de Faurlín i Pachecho. No obstant, el visitant Lozano tornava a col·locar el Tenerife a Primera, fent bo l'1-0 de l'anada. Abans del descans, Pachecho marcava el tercer gol dels madrilenys per tancar una boja primera meitat. A la represa, no s'han vist gols però sí que la intensitat i els nervis han anat augmentant a mesura que passaven els minuts. En els últims instants de l'eliminatòria el Tenerife ha tingut tancat el Getafe al seu camp però li ha costat generar ocasions clares de gol, encara que la sensació de perill ha estat una constant. L'àrbitre ha afegit cinc minuts, que han acabat convertits en set. Al final el Getafe s'ha adjudicat el darrer bitllet d'ascens a Primera, acompanyant el Llevant i el Girona.

La lliga de Primera de la temporada 2017-2018 ja té tots els equips confirmats. Amb el Girona, hi seran Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Espanyol, Sevilla, València, Màlaga, Vila-real, Athletic, Reial Societat, Betis, Eibar, Leganés, Alabès, Llevant, Celta, Deportivo, Las Palmas i Getafe.